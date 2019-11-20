【運達投顧】量縮盤局最慢下周挑戰11668

◆盤勢分析

台股今天期貨結算指數雖然下跌，但維持量縮並沒有量價失控問題，但台股結算後是否還有續攻的機會？預計結算後這幾天應該還是量縮維持盤局，但下週摩台結算前台股仍有挑戰前高的機會，重點分析如下：

1. 昨天美股偏震盪仍是老問題干擾，川普昨天表示：他與大陸關係良好，大陸正在向前邁進；不過他強調，大陸必須與美國達成令他滿意的協議，「如果無法達成協議，我就會提高關稅」。再加上川普因降息保守槓上聯準會，昨天與主席鮑爾在白宮會面，就經濟、負利率、通膨等主題討論交換意見，鮑爾表示當著川普的面重申，Fed 的貨幣決策摒除政治考量。貿易談判與降息議題昨天都沒有答案因此造成美股維持盤局，不過美股創歷史新高後在此走區間也是合理的。近期我們提示就國際股市的結構，重點應該放在亞股是否具有補漲性，陸股昨天大漲 0.85% 今天小幅整理，仍是接近月線附近，韓股上週就越過 6 月來的高點，由此來看亞股的補漲仍在進行中這對台股續攻勢有利的。

2. 今天是台指期結算，外資昨天期貨多單稍減 1168 口來到 4.4 萬口，由於接近結算日多單縮減是合理的，但重點應放在未來幾天台指期新倉佈局，若能達到 5 萬口之上，多頭有利延續到月底摩台結算。目前摩台多單一直維持在 24 萬口之上，下週四是摩台結算日，可以預見下週摩台倉位也會開始縮減，因此台指期新倉佈局才是觀盤指標；據金管會統計 10 月外資淨匯入約新台幣 1,300 億元，創 21 個月外資單月最高淨匯入紀錄，截至今年 10 月底外資與陸資累計淨匯入達新台幣 6.3 兆元。昨天外資大買超 110 億，以外資從 9 月以來的買超金額，若要順利出脫台股一定要爆出大量，尤其台灣 50 幾乎是外資掌控的標的，昨天台灣 50 創歷史新高今天量縮小跌，可見權值股的撐盤效應仍在，預計下周摩台結算前權值股還會有買盤，因此台股預計最慢下週有挑戰前高 11668 點的機會。

3. 就技術面來看，台股從上週五站上 5 日線後就開始啟動短多，今天期貨結算早盤壓低但量縮，結算日難免多空交戰但台股沒有量價失控，以這幾天台股的成交量來看似乎未來量縮會變成常態，所以個股的操作上除了台指與摩台結算會發動權值股外，其它時間應該偏向中低價股且低位階股的輪動才是操作重點，大盤近期除了沒有主流外也沒有甚麼飆股，就算有股票上漲大約就維持一兩天時間，所以這裡也不宜操之過急，既然大盤量縮會成為常態，那麼這裡的策略就以低位階股掌握低接機會即可。

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