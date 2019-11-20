【運達投顧】該跌的都跌了 該漲的也快了

◆盤勢分析

美國股是小跌，台股好像刮颱風一樣的慘烈，從指數看不出來，因為我們的大盤有台積電 (2330) 撐住了，但是，從結構上來看會非常有感覺，今天的上市櫃上漲家數 800 家，下跌家數超過千家，也就是說有一半的股票都是下跌的，而且下跌的幅度與結構上遠比上漲來的結實，指數創下新高很多個股紛紛破底創低，選對選錯的結果差異很大。

黑暗中才能看見最璀璨的流星，指數拉回才能找到未來的明日之星，面對行情的震盪不能亂、不能慌，只要維持著買起漲賣高檔的節奏，一旦行情回穩之後，獲利也會跟著出現。台股並沒有轉空，只是主流正在轉換當中，過去熱門的散熱族群、5G 題材、蘋果 iPhone 11 等激勵股價上漲的消息已經疲乏，沒有追價買盤推升，市場主力也會開始作持股上的調節，而接下來就要佈局新的主流族群。所以，投資朋友們千萬別去接刀子，許多過去跟大家說要避開的個股，到今天都還在破底創新低，因為原本操作的資金正在離開，換手的是一些不了解操作的散戶資金，籌碼改變之後，即使上漲都屬於短線的反彈而已。操作上仍要尋找具備成長且低估的個股佈局，台股除了電子以外，資產類股今年的表現也相當優異，國產 (2504) 因南港都更案申請成功，未來也將進入開發階段，預估將開發成六萬坪的商辦大樓，而國產可分得 4.4 萬坪的樓板面積與 607 個車位，開發利益至少百億元起跳，不論是出售或是出租，都可以帶來相當穩定的收益，本業雖然沒有太大的成長力道，但是，業外收益有望帶領國產轉型。三發地產(9946) 在台南的大案近期交屋開始貢獻獲利，帶動整體獲利大增八倍，部分收益將於第四季入帳，加上高雄與鶯歌的餘屋去化順利，今年的獲利成長幅度會相當驚人。

股市的漲跌都是一時的，最終還是會回歸於基本面的表現，漲幅過大基本面跟不上的族群，也會回歸於應有的價值，指數仍維持在 11600 點的高檔，個股表現差異很大，考驗操盤手的選股功力與實力。跌深不是最大利多，漲多也不會是最大利空，節奏的掌握會是第四季勝負關鍵。強勢股拉回佈局的節奏不會改變，克服人性的貪婪與恐懼，才能取得長期穩健正報酬。

※以上內容由運達投顧洪任浚分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。