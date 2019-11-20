即使缺少Google服務 傳華為P40仍將按期發布

據《The Information》引述知情人士報導，華為在 Mate 30 Pro 的布局雖然看似因美國貿易禁令受到影響，但該公司在全球的智慧型手機佈局上仍相當有信心。華為將在明年上半年推出 P 系列的 P40 智慧型手機，目前據消息人士指出，華為依然會按照時程發表 P40。

華為的 Mate 30 系列是第一個被 Google 服務拒於門外的產品，之後，Mate 30 既未在美國推出，也未在英國發布。

儘管美國政府加強了審查力度，但華為 P40 在歐洲和其他海外市場的發行計劃仍未受顯著影響。P40 可能在沒有 Play 商店、Google Map 和 YouTube 等應用程式支援的情況下按期到貨。

目前尚無法清楚華為的發布計劃是否包括美國，由於白宮政府針對華為的禁令致使 Google (GOOGL-US) 關閉了華為手機中的許多服務，包括 Play 商店、Google Map 和 YouTube 等應用程式。

Google 服務的中斷也迫使華為開發自己的替代方案。華為正在開發自己的內部替代工具，該工具將需要第三方應用程式開發人員將其整合進軟體中，以使這些工具能夠在華為未來的設備上運作，而這也將是一項艱難的任務。

對於歐美的開發人員來說，針對一家單一手機製造商調整應用程式有其難度。儘管華為在中國的銷售量很大，且在單位銷量上超過了蘋果 (AAPL-US)，但仍然很難在美國和英國等大型電手機市場被採用。

另外，中國政府也已暫時禁止 Google 的手機服務，此迫使手機製造商開發自己的解決方案，並將其整合進開源的 Android 平台。

如果華為要確保開發者的參與能讓該公司及時推出預定的產品，該公司目前可能只有幾個月的時間可以利用。