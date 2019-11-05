三星攻AI力拼Google 明年將培養千名以上AGI領域人才

為了在未來「萬物聯網」的潮流中取得領先地位，三星電子 (005930-KR) 宣布將於 2020 年將新增千名以上專精於 AI 領域人才，與 Google、亞馬遜等企業一較高下。

韓國媒體週二 (5 日) 報導，在 2019 三星 AI 論壇上，三星電子 IT 與行動業務部門主管高東真表示，未來三星將集中資源在通用人工智慧 (AGI；Artificial General Intelligence) 領域，將該技術應用在多種裝置，提供更劃時代的用戶體驗。

AGI 是更新的 AI 技術，它除了具備自我學習、情況判斷的能力之外，也將擁有能「做決定」的能力。目前而言，即使是 Google、亞馬遜、微軟這樣的全球科技巨頭都尚未實現 AGI 技術，三星希望能從該領域搶得先機，創造領先全球的競爭力。

三星將於 2020 年培養千名以上的 AI 專業人才，其中韓國國內將有 600 個以上名額，海外則將有 400 個以上名額。搭配該公司在 AGI 領域的發展計畫，這些人才將在 AGI 技術領域一展長才。

高東真在論壇上表示，在「超連接 (hyper-connected)」的年代，萬事萬物都透過 5G、AI、物聯網相互連結，一家能提供獨特用戶體驗的企業， 將成為成為全球首屈一指的贏家。三星將加強在 AGI 領域的研發，下一步也將研究如何讓機器像人類一樣下決定。

除此之外，三星在 2020 年也將生產更多折疊式智慧型手機，以鞏固該公司在新螢幕技術方面的地位。不過對於何時正式推出，高東真語帶保留，表示近期會披露更多細節。

三星電子股價周二震盪上漲，韓國股市收盤報每股 52700 韓元，全日上漲 0.76%。