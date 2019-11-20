〈界霖展望〉Q4營運已落底 明年營運將優於今年

功率導線架廠界霖科技 (5285-TW) 董事長蔡上元今 (20) 日表示，今年第 4 季營運應已落底，可望優於第 3 季，全年營收仍估年減 1 成，不過明年產業受不確定性影響，界霖營運仍可優於今年，惟市場氣氛仍觀望，估明年下半年在 5G 需求帶動下，市況才會較明朗。

界霖今年受美中貿易戰與全球景氣走疲影響，雖然出貨成長，但銅價走跌，且楠梓加工區新廠投產使折舊費用增加，前 3 季合併營收 33.44 億元，年減 13.4%；稅後純益 2 億元，年減 36%，每股純益 2.29 元。董事長蔡上元表示，第 4 季營運可望優於第 3 季，全年營收估將年減 10%。

蔡上元指出，美中貿易戰去年下半年開打後，第 4 季美系客戶開始先反應，拉貨動能趨緩，今年起歐系、日系客戶也開始出現遞延影響，導致營收衰退，但由於界霖客戶分散，單一大客戶營收占比均不到 5%，也因此，今年營收衰退幅度仍可守穩 1 成。

對於客戶庫存去化程度，執行副總蔡孟位表示，2017 年至去年，功率元件市況熱絡，部分下游客戶擔憂備貨不及而重複下單，在美中貿易戰爆發後，功率元件市場展開為期一年的庫存調整，目前已有 MOSFET 等客戶開始回補庫存，但仍有部分消費性產品、產業設備客戶持續去化庫存，可望在今年完成庫存調整。

蔡上元認為，從目前近期接單與客戶端反應來看，下單情況應跌無可跌，看好今年第 4 季營運已落底，蔡孟位也說，產業已觸底反彈，最壞情況已過。

展望明年，蔡上元表示，明年產業仍受美中貿易戰等不確定因素影響，但目前看來，明年營運應可優於今年，預期下半年將更為明朗；蔡孟位指出，由於市場庫存去化至一定程度，半導體產業將呈現緩步復甦，但市場仍觀望，估明年在下半年 5G 需求帶動下，市況將會較為明朗。