〈精英法說〉泰國廠9月已小量產 供應鏈仍有發展空間

精英 (2331-TW) 今 (20) 日舉行法說會，因應美中貿易戰，去年 12 月布局泰國分散產地，總經理楊龍光表示，泰國廠 6 月完工後，9 月已有 ODM、OEM 廠完成認證小量出貨，但目前出貨占比仍不高，且供應鏈仍不夠成熟，將配合客戶需求調整，

楊龍光表示，精英仍以中國為主要生產據點，去年 12 月設立泰國廠，部分 ODM、OEM 客戶也完成驗證，9 月開始小量產，以輸美產品為主，但占比仍不高，不過，扣除美中關稅，中國、泰國生產成本差異並不大，惟泰國供應鏈仍不夠成熟。

產品營收比重方面，精英今年前 3 季個人電腦仍占 97%，非個人電腦則占 3%，其中個人電腦中，桌機占 65%、筆電占 32%，客戶方面，台灣 33%、中國 25%，其他則 40 %。

展望未來，楊龍光表示，今年零組件價格回落，本業表現持穩，第 2、3 季毛利率也恢復以往水準，但受興英員工補償金影響，前 3 季仍虧損 4671 萬元，全年將穩朝獲利目標邁進。

精英 2017 年與卓越集團簽訂股權交易合約，擬定今年將子公司興英科技進行分立作業，將人員及設備移轉至興英數位科技 (深圳)，並給予興英科技員工經濟補償金約人民幣 1.19 億元 (約新台幣 5.18 億元)，受該補償金額影響，導致精英前 3 季營運仍虧損。

精英 10 月合併營收 22.56 億元，月減 10.01%、年減 16%，累計今年前 10 月合併營收達 235.75 億元，年減 10.51%。