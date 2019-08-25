〈觀察〉豪華車市掀最熱話題 保時捷與BMW兩大跑格SUV正面交鋒

進口豪華車商保時捷 Porsche 8 月 23 日在台首次發表 Cayenne 家族全新成員─Cayenne Coupé，是保時捷首款大型跑格 SUV，緊接著，鎖定同級距買家的 BMW X6 雖尚未正式發表也宣布接單，兩大車商搶客搶得兇，不過背後的汎德永業 (2247-TW) 成為最大受惠者。

此外，裕日車 (2227-TW) 首次導入替代停產 TEANA 的旗艦轎跑車款 NISSAN ALTIMA ，也正式公布預售價，加上其他車商陸續有新車發表，可預見第 3 季底後，車市將相當熱鬧。

隨著 SUV 市場在台灣車市快速成長，各大豪華車款都積極搶攻此塊版圖，保時捷即使貴為頂級車品牌，在台灣銷售靠著 Macan 和 Cayenne，銷售成長還是相當驚人，上半年總交車數近 1600 台，年增 3.75%，優於全球市場平均成長 2%。

此次 Cayenne Coupé 更是來勢洶洶，除了結合 Cayenne 大改款後的科技優勢，還提供更跑格化的設計，入門款定價 368 萬元，與 BMW 的 X6 和賓士 GLE Coupé 搶的是同一級距高端消費者族群，另提供有 485 萬以及 703 萬台幣起的車型，全力布局頂級客市場，可以預期，在豪華 SUV 將是一款熱賣車。

BMW 也立刻宣布，尚未發表的全新大改款 X6 豪華運動跑旅，即日起開始接單，預售價 365 萬元起，強調注入更多跑車元素，LED 3D 立體尾燈和車尾線條，採用與 BMW 8 系列相同設計風格。

總代理汎德更推出 X6 xDrive40i M Sport 首發版，配有總價值約 47 萬元的豪華配備，預售價僅 380 萬元，BWM 力拚藉由相較保時捷更具 CP 值的配備，來鞏固買盤。

值得留意的是，Cayenne Coupé 雖入門售價與 BMW X6 差異不大，不過，只要車主選配，基本上都會超過奢侈稅門檻，也就是車價將超過 400 萬元，相對之下， BMW 有性價比優勢。

事實上，汎德永業是 BMW 的總代理商，同時也是保時捷台灣最大經銷商，去年下半年陸續新增 BMW 台南永康 5S 全功能旗艦展示服務中心、Porsche 高雄楠梓全功能展示服務廠，及台中新設專業鈑噴中心，而明年上半年將完成開設 BMW 高雄新生全功能展示服務廠，和 Porsche 內湖潭美全功能展示服務廠，在兩大品牌新車銷售動能看俏下，汎德永業將是最大贏家。

今年第四季車市另一大亮點則是裕日車導入 NISSAN ALTIMA，以此作為 TEANA 停產後的替代車款，是 NISSAN 品牌首款採用可變壓縮比 2.0 升 VC-Turbo 引擎車型，售價 119.9 萬元起，8 月 24 日起全台展開預賞會，在進口車市占持續衝高之際，透過導入日系進口房車，拚扳回一城。

除上述重量級車款，還有 Audi A6 和 A7、LEXUS RX 小改款、賓士 GLC 小改款，以及納智捷新車系 URX 和 NISSAN LEAF 電動車陸續發表，可預見，下半年車市會相當熱鬧。