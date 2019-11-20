三星Q3全球電視市占率逾三成 保持領先龍頭地位

根據市場研究公司 IHS Markit 在週三 (20 日) 發布的數據顯示，受惠於消費者對於高階產品的強勁需求，南韓科技巨頭三星電子 (005930-KR) 在第三季以超過三成的市占率，穩坐全球電視市場中的第一位，成為最熱銷的電視品牌。

數據顯示，以銷售額來看，三星電子在全球電視市場中佔有 30.3% 的市占率。以出貨量來看，則是在整體市場中佔比 19.4%。而該公司的競爭對手 LG 電子 (066570-KR) 在同一時期的銷售占比則為 15.9%，排名第二。

報告中也指出，在此期間，三星在高階電視市場中占據了主導地位，在價格超過 2500 美元的高端電視市場中，三星電子在第三季以 49.6% 的市占率保持領先地位，在前九個月中以 50.5% 的市占率居冠。在尺寸超過 75 英吋的超大型電視領域中，三星在第三季佔據了 47.8% 的市占率，在前九個月占比則為 50.7%。三星在第三季共售出了 130 萬台 QLED 電視，是同一時期 LG 的 OLED 電視出貨量的兩倍。

另一方面，IHS Markit 表示，按國家劃分，南韓在 7 月至 9 月期間在全球電視市場中的市佔率達到 46.2%，幾乎是中國 23.2% 市占率的兩倍，日本則以 17.0% 位居第三。以出貨量來看，中國則是全球最大的電視供應商，市占率為 33.5%，南韓則以 31.4% 緊追其後。

以高端電視市場來看，南韓的出貨量佔 73%，而來自中國的高端電視僅佔 1.2%。

各國電視市場占比 (圖片：IHS Markit)

同時，在今年第三季，全球電視總銷量為 5480 萬台，較上一季增長 14.9%，但較去年同期下跌 0.3%。以營收來看，全球電視的銷售額達到 252 億美元，季增 8.2%，但年減 7%。