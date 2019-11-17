三星估5G獨立組網2021年商業化 手機相容不成問題

隨著全球 5G 陸續商轉，5G 獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA) 也成關注焦點，三星中國研究院長張代君指出，SA 商業化至少要等到明年第 3 季，產業成熟則需到 2021 年，至於手機相容的問題，可透過網路接受端解決，換言之，無論是 NSA 或 SA 的手機都可互聯。

5G 組網方式可分獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA)，NSA 利用 4G 的資源建立 5G 設備，但在 5G 的三大特性「低延遲、大頻寬、高速率」中，SA 才能同時滿足 5G 的三大特性。

NSA 比起 SA 除可優化現有的 4G 網路外，成本也較低，因此多數國家的策略，都是先推行 NSA，再來以 NSA 與 SA 並存。

張代君表示，NSA 的產業鏈、網路建設都較成熟，預計 2020 年 5G R16 SA 標準到位後才會開始商業化，目前除中國積極發展 SA，韓國也開始朝向 SA 發展，估明年第 3 季商業化，2021 年提供完整低延遲的服務。

從 NSA 轉換至 SA 的過程中，外界認為，終端產品恐會發生不相容問題，尤其 NSA 的手機支援 SA 占少數，張代君認為，可透過網路接受段來解決此問題，來達到 SA 與 NSA 共融，換言之，未來無論是支援 NSA 或 SA 均可接入。