中國1年期及5年期以上LPR均降5基點 超出市場預期

今 (20) 日中國全國銀行間同業拆款中心公布，11 月 1 年期貸款市場報價利率 4.15%，5 年期貸款市場報價利率為 4.8%，均較前一期下調 5 個基點。

資料來源: 中國銀行間同業拆借中心

市場人士指出，今天公布的 1 年期及 5 年期以上的 LPR 均下調 5 個基點，1 年期的調整符合市場預期，但 5 年期以上部份則超出市場預期。

由於下調幅度與 11 月 5 日中國人行下調 1 年期 MLF 利率 5 個基點一致，這確定中國人行貨幣政策價格工具的傳導機制，表示中國人行「指導利率」的變動對 LPR 變化將產生更直接有效的影響。

中國人行在此之前已下修 MLF 利率和逆回購利率。11 月 5 日，中國人行 MLF 操作人民幣 4000 億元，得標利率為 3.25%，較前期下降 5 個基點，這是 MLF 利率自 2018 年 4 月以來的首度調整。

此外，11 月 18 日，中國人行進行人民幣 1800 億元 7 天期逆回購操作，得標利率下降至 2.50%，之前為 2.55%，這是逾 4 年來 7 天期逆回購得標利率首度下滑。

中國民生銀行認為，中國第四季「穩增長」壓力依然存在，中國人行繼續進行貨幣政策反週期調節政策，進行 MLF 操作，此有利於保持銀行體系流動性充裕。

對於這次 5 年期以上 LPR 超預期的下調 5 個基點，中國民生銀行認為，這有利於降低剛性需求購屋族群房貸成本，在目前穩增長的指導方針前提下，有助於房地產市場保持平穩發展。

人民銀行行長易綱指出，要繼續強化反周期調節，增強信貸對實體經濟的支持力道，發揮 LPR 對貸款利率的指引效果，推動金融機構參考 LPR 來定價放款利率，促進實際貸款利率下跌。同時中國人行也會繼續推進資本補充工作，提高銀行信貸放款能力。

