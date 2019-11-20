惠譽：確認中國信評「A+」展望穩定 今年GDP估6.1%、明年5.7%

國際信評機構惠譽 (Fitch) 宣布，確認中國信用評等為「A+」，評等展望維持穩定，但預估中國明年全年 GDP 成長將下滑至 5.7%，今年全年 GDP 成長將達 6.1%。

而先前 IMF 在最新的預測中預估，中國今年 GDP 年增將達 6.1%、明年則為 5.8%，IMF 與惠譽兩者之間的預估差異不大。

(圖片: AFP)

惠譽表示，確認中國的長期外幣發行人違約評等為「A+」，主要因為中國強勁的外部資金及總體經濟表現，及其作為全球第二大經濟體的規模。

報告指出，雖然中國在今年年中開始放鬆總體經濟政策，以因應美中貿易戰和之前幾年「去槓桿」的負面影響，但中國政府於採用信貸刺激政策方面仍然克制，與目前「A+」評等相稱。

惠譽進一步說明，在針對中國經濟所做的情境分析中，已設定美國將於 12 月中如期向中國進行總價值 1500 億美元的進口商品加徵 15% 關稅。如果美中貿易關係有所回溫，使得美國同意將部分關稅措施延期或取消，均有利於中國的主權評等。

惠譽並預估，今年中國經常帳盈餘與 GDP 的比率將上升至 1.4%，之後逐漸趨向於零的水準。

雖然中國經濟表面上仍保持穩定，但內部則有不少隱憂需要留意。之前惠譽表示，今年前 10 個月，中國債券違約數量已經超過 2018 年全年的水準，且違約的大部份民營企業。

此外，海外投資人因中國評等機構、違約後法律框架不齊全、公開訊息揭露不透明等因素，對是否提升中國債券的投資金額依然保持觀望態度。