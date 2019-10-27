〈分析〉LPR改革衝擊中國金融業？短期可能影響有限

中國人行在今年 8 月 17 日公告指出，決定改革中國貸款市場報價利率形成機制，為利率市場化再向前邁出一步，促進貸款利率與市場利率「並軌」。

而 LPR 改革打破中國利率隱性的下限，使得優質企業在貸款利率方面的議價能力會優於過去。

中國政府近期致力於降低中國實體經濟的利率，期待利用這波 LPR 改革能順利降低企業貸款，特別是中小企業。

008 資料來源: wind,LPR 主要跟隨基準利率變動

而中國金融業在這波 LPR 改革之下，會出現何種轉變？以下將就二大議題探討：

1. 銀行：短期銀行利差略損

由於利率隱性下限打破後，在買方市場下最優客戶貸款利率將向市場利率靠攏。而大型企業通常為最優質的客戶，因此在貸款利率方面的議價能力會優於過去。

法人推估若明年 LPR 整年度下調 10 BP，中國整體上市銀行業純益將下滑 1.4%，以數據來看影響有限。此外，對公股大型行庫影響更低，反而中小型商業銀行影響則較高。

2. 保險：長天期利率變化小衝擊低

投資收益對於保險公司來說至關重要，而寬鬆貨幣政策帶來的利率下滑對保險公司整體來說較為不利。

當長期利率走低時，保險公司固定收益資產 (持有至到期) 收益率將承受壓力，因此保險類股估值會受到影響。

但因為 LPR 改革並不屬於全面性降息，且在住房不炒政策下，長期利率降幅空間更有限。因此可看出中國利率改革主要目的在於減輕企業貸款成本，且強調在疏導層面，並不是採取寬鬆貨幣機制。

而疏導的貨幣政策傳導機制與寬鬆的貨幣政策相比，利率下滑速度更慢。而且為配合負債 (保單) 存續期間，保險公司偏向長天期固定收益債券，而長天期利率變化不大下，對於保險類股估值影響更輕微。

整體來看，金融業一向為一國政經穩定的風向球，因此政府在推出相關金融改革，幅度一般而言不會太大，且會採取漸進式，以保持金融環境穩定。而中國這波 LPR 改革短期來看對於銀行及保險業的影響不大。

但中國金融業的問題是過度依賴傳統金融營運方式，中國銀行及保險業長期營運若要有明顯成長，營運結構改革實屬必要。否則中國金融環境不斷對外開放，在外商銀行及保險的投入之下，中國本土銀行及保險業勢必難以抗衡。