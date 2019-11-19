日、韓出口管制爭議 WTO二次協商仍無共識

因南韓不滿日本針對該國實施嚴格的出口管制措施，於日前向 WTO 世界貿易組織提出申訴，日韓兩國在週二 (19 日)，於瑞士日內瓦進行第二次爭端協商，不過日本仍堅持出口管制是基於安全保障上的理由，而南韓也維持一貫立場認為日本違反 WTO 規定，在二國各持己見下，仍無法達成共識。

日韓兩國 19 日在瑞士進行第二次協商，原因是南韓對於日本在今年 7 月初之後，針對出口到南韓的三種先進化學原料進行嚴格出口管制措施而感到不滿，並於 9 月 11 日向 WTO 提出申訴。

受到日本嚴格出口管制的三項化學品，是用於半導體與 OLED 面板製程的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫。而過去日本政府給予南韓優惠待遇，在相關化學原料的出口管制上，均免除各種煩雜的申請及審核程序。

在 19 日所舉行的第二次日韓協商，仍由上次進行協商的日本經濟產業省的通商機構部長黑田淳一郎，以及南韓產業通商資源部的新通商秩序合作官丁海官出席會議。

日韓出口管制爭議 WTO 二次協商仍無共識 (圖片：AFP)

日本方面表示，南韓政府對於可轉用於軍事用途的品項，在出口管理上未進行適當處置。對此，南韓方面認為日本政府未遵守 WTO 的規則，主張日本必須廢除相關的嚴格出口管制。雙方你來我往，各不相讓。

依照目前的進展，未來南韓將可要求 WTO 的小組委員會進行審議。若對審議結果仍感到不滿，將轉由上級委員會進行最後審議。依過去慣例，從提出申訴到上級委員會審議完成，一般約需耗時 2 年以上時間。

除此之外，南韓政府也一再表示，若日方堅持不廢止相關的嚴格出口管制措施，就不再續簽將於 11 月 23 日到期失效的日韓軍事情報機密保護協定 (GSOMIA)。