美國務卿嚴重關切香港理大衝突 呼籲林鄭獨立調查

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週一 (18 日) 對香港情勢表態，再三呼籲香港各方克制，也對香港特首林鄭月娥公開喊話，要求其獨立調查示威行動，並呼籲北京當局須尊重港府的自由。

蓬佩奧表示美國嚴重關切香港政局的動盪不安，對於前日香港理大警民衝突相當擔憂。

香港理大爆發嚴重警民衝突 (圖片: AFP)

蓬佩奧說道：「香港政府有責任安撫香港人民」並補充道，「暴力行為無法徹底解決問體，最終仍需靠執法單位來處理，香港政府必須採取明確步驟，以緩解外界的擔憂」。

香港「反送中」抗爭活動日益加劇，香港自 11 日起，出現多所大學學生響應「三罷」，其中以理工大學爆發的衝突最為劇烈，週日 (17 日) 香港理工大學爆發嚴重警民衝突，現場火光蔓延，週一 (18 日) 凌晨雙方持續對峙。



這是美國國務卿罕見的在新聞發布會上說，公開譴責香港事件，蓬佩奧在會談上也屢次重申美方立場，呼籲北京當局須兌現其對香港人民的自由自治的承諾。

蓬佩奧於 15 日前往美國德州休士頓萊斯大學 (Rice University) 以人權自由為主題進行演講，被問及若中國涉及武力鎮壓，美國是否會介入香港事件時表示，美國不排除思考如何妥當因應的可能性。

自香港爆發衝突以來，美國政府屢次表示，中國政府必須兌現給予香港政府自治的承諾，更強調這是中國在聯合國註冊的《中英聯合聲明》所給予他們的承諾。