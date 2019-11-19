美對中加徵關稅已見頂 高盛：貿易戰對全球經濟之拖累明年消退

將近一年半的美中貿易戰近期進入收尾階段，儘管第一階段協議尚未完成，但高盛集團 (Goldman Sachs) 認為，美國對中國進口商品加徵的關稅可能已經見頂，美、中兩個全球最大經濟體貿易戰對全球經濟的拖累將在 2020 年逐漸減弱。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 在 18 日的報告中表示，近期美中達成部分貿易協議的進展及對延期休戰的預期，意味著貿易戰帶來的拖累將消失，將有益於全球經濟發展，但此一前提是關稅戰不會進一步升級。

高盛預估，貿易戰發展至今，目前正拖累美國和中國的經濟年成長率各自減少約 0.5 個百分點。

中國上個月公布第三季經濟成長率，與去年同期相比僅成長 6%，除了繼續延續第一季以來的下滑態勢外，並創下 27 年來的新低。

而除了貿易戰導致中國出口低迷外，事實上中國內部的消費與投資狀況也不理想，而第四季能否「保六」仍是未定之數。儘管政府和央行採取了刺激成長的措施，但明年的增速預計仍會繼續放緩至 6% 以下。

2018 年 3 月以來，美國和中國相互加徵關稅。(來源：美國貿易代表辦公室 / bloomberg)

據《彭博》匯整的資料顯示，從去年三月美國發動貿易戰以來，美、中雙方你來我往共五次相互加徵關稅，累計美國共對 4000 億美元中國商品加徵關稅；中國也對美國約 1380 億美元商品加徵關稅，作為回擊。

(本文不開放合作媒體轉載)