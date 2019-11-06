雲端主宰戰亞馬遜落馬？分析師：微軟Azure地位正居轉捩點

軟體巨擘微軟 (MSFT-US) 10 月 25 日搶下美國國防部價值高達 100 億美元的雲端契約，打敗了電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US)，Wedbush 分析師 Dan Ives 形容這場勝利是雲端主宰者爭奪戰的「轉捩點」。

Ives 給予微軟股票「買進」的評級，目標價為每股 170 美元，約較目前價格溢價 18%。

Ives 週二 (5 日) 研究報告指出，「在 Azure 雲端締造成功後，微軟邁向 2020 年仍會處於令人欣羨的地位，且其圍繞 Office 365 和 Azure 的策略願景將發動各種攻擊。」

原本華爾街認為，亞馬遜的 AWS 應是最熱門選項，摩根大通分析師 Mark Murphy 稱微軟搶下合約，震驚了整個產業。

亞馬遜 AWS 去年銷售額約 260 億美元，Azure 的數據則難以取得，微軟將雲端、軟體和伺服器同期銷售額合併報 640 億美元，Ives 估計 AWS 年化運行率為 350 億美元，而 Azure 為 190 億美元。

Ives 認為，微軟打勝這關鍵一戰後，可望在下一階段的雲端部署對抗亞馬遜並搶得最大份額。

追蹤微軟股票的分析師中，約 90% 給予等同「買進」的評級，遠高於道指成份股僅 55% 分析師平均給予「買進」評級。

然而，亞馬遜同樣獲華爾街大力看好，根據 FactSet，大型券商所有分析師均給予「買進」評級。

由此可見，即使雲端市場競爭加劇，似乎也不會出現失敗者。微軟今年迄今股價漲幅約 43%，亞馬遜也有約莫 20% 漲幅。在美國國防部契約簽定後，微軟股價上漲了 2.6%、亞馬遜也上升 2.4%，均高於 S&P 500 同期約 1.8% 的升幅。