原油期貨嚇跌逾 1% 中國傳不願再讓步 靜待川普彈劾案結果

美國財經媒體《CNBC》週一 (18 日) 引述一名中國官方消息人士，稱北京有意在近期談判中不再做出任何讓步，反倒更願意靜待川普彈劾案結果，此消息推累原油價格下跌逾 1%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 0.86 美元或 1.4%，收每桶 62.44 美元。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 0.69 美元或 1.2%，收每桶 57.14 美元。

截稿前，布蘭特 Brent 原油走勢圖。(圖片：investing)

若《CNBC》報導進一步得到證實，將降低美中達成第一階段協議的可能性，美中雙方均曾公開表示談判順利，但在關稅、智慧財產權等一系列問題上存在分歧，導致該協議文本定案時間一再被推遲。

花旗最新報告稱：「OPEC + 會議預定 12 月 5 日至 6 日舉行，如果這種情況持續下去，會議召開之前，原油價格也可能出現大幅回落。」瑞士能源諮詢公司 Petromatrix 董事總經理 Olivier Jakob 亦同意上述觀點。

Olivier Jakob 提到：「離下一次 OPEC 會議還有兩週時間，在這方面沒有任何改變... 目前的原油價格和沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 即將進行的首次公開募股 (IPO) 來看，本次會議沒什麼可期待的。」

OPEC 和國際能源機構的最新資料仍然顯示，到 2020 年，全球石油儲量將有所增加。OPEC+ 在 2018 年 12 月同意每日減產 120 萬桶，然而，隨著該協議將在未來三週接受審查，OPEC 成員國已表示，可能不想進一步削減產量。

Bernstein 分析師表示，如果 OPEC 不進一步減產 50 至 100 萬桶，布蘭特原油期貨價格可能在短期內落至每桶 50 美元。

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