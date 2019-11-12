大同旗下尚新能源 標得新北太陽光電屋頂設置聯合標租案

新北市政府首度推出民間場域「聯合標租」太陽光電設置方案，由大同 (2371-TW) 轉投資尚新能源標得，新北市政府今 (12) 日舉辦簽約記者會，號召轄內民眾出租住宅屋頂設置太陽光電，並保障至少 10% 售電回饋作為案場租金，此外，更攜手經濟部工業局盤點案場，鼓勵工廠業者共同參與。

新北市副市長吳明機表示，2013 年起即率北部縣市之先，透過辦理說明會及媒合會等方式，積極推動太陽光電發展，迄今民間場域已完成 508 處案場設置，設置容量達 18.86MW，今日再推出民間場域「聯合標租」太陽光電設置方案，由尚新能源與有意願參與的廠商及民眾代表簽約。

吳明機指出，推廣過程中，許多工廠業者及民眾反應，由於無法分辨太陽光電廠商優劣、申請文件與流程複雜及租金回饋低等因素，大幅影響設置意願，因此市府今年度協助民眾制定契約並代為遴選廠商，同時保障至少 10% 售電回饋作為案場租金，鼓勵民眾共同參與太陽光電設置。

為了擴大參與，新北市首度與工業局共同盤點工業區工廠案場，目前已取得 43 處案場合作意願，預計可增加設置容量至少 2MW，年發電量達 190 萬度，每年可減少 1005 公噸以上的碳排放量。

工業局說明，以出租 300 坪工廠為例，約可設置 70KW 太陽光電設備，年發電量約 6.6 萬度電，每年可減少約 35 公噸碳排放，相當於種了 2900 棵樹，此外每年約可收取 5 萬元租金。

工業局表示，新北市府簡化自行設置太陽光電系統的繁複作業，透過政府盤點足夠的屋頂面積量體，爭取較高的售電回饋金，由政府掛保證的光電廠商進場施作，設置者也能更安心。