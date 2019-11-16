能源盤後—只差川普點頭 貿易協議樂觀 原油攀升 本週收高

週五 (15 日) 交易，原油期貨價格攀升，擴大本週漲幅，即使交易者衡量原油供應前景矛盾，但因對中美潛在的第一階段貿易協議的樂觀情緒，提高能源需求前景。

Velandera Energy. 財務長 Manish Raj 表示，「美國商務部長 Wilbur Ross 週五證實，中美談判現在已經到最後細節階段，所以市場對中美即將達成第一階段貿易協議的看法越來越樂觀。美國與中國簽訂任何貿易協議都會舒緩能源需求擔憂，因此這對石油市場非常有利。」

美國活躍的石油鑽井平台數目連續 4 週下降，這也提供油價支撐力。油田服務公司 Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國鑽井平台數目減少 10 個至 674 個。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 95 美分或 1.7%，收每桶 57.72 美元，本週收高 0.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 1.6%，收每桶 63.30 美元，本週收高 1.3%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均連續 2 週收高。

中美貿易談判的發展向來是石油市場的關鍵焦點。本週四，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 對中美談判發表了非常樂觀的評估，儘管沒提供什麼細節。

外媒報導，Kudlow 在一場對外關係委員會的活動上表示，中美談判代表已經接近達成協議，但川普總統還沒準備好簽署，川普總統「喜歡他所看到的一切，但他還沒準備好做出承諾，他還沒簽署承諾第一階段，我們目前還沒達成第一階段協議。」

週五稍早原油價格一度走低，係因 IEA 月報調升了 OPEC 以外國家的石油產量成長的預期。IEA 預期，明年非 OPEC 國家的供應量成長將自先前估計的 220 萬桶增加至 230 萬桶，並將繼續保持領先地位。

Raj 表示，「IEA 指出 2020 年來自非美國來源的供應量成長，這增加了空頭情緒，因此 2020 年降低對美國產量成長的依賴，可能不會像過去兩年那樣有力。」

前一日 EIA 公布，11 月 8 日止的一週，美國原油供應量增加 220 萬桶，且單週國內原油產量增加 20 萬桶 / 日，達到 1280 萬桶 / 日的紀錄。

OPEC 週四在公布的月報中，小幅調降了非 OPEC 產量的成長預期。

德銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，OPEC 的數據顯示，明年上半年每日供應量將超越需求 64.5 萬桶，凸顯 OPEC + 在下個月會議上討論再擴大減產的必要性。

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