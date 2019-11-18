〈分析〉為何失業率下降，薪資成長卻緩慢？轉職比率可能才是關鍵

從近期美國、英國、及澳洲最新公佈的就業市場數據可以看出，儘管各國失業率呈下降趨勢，薪資增長卻相對緩慢。經濟學家表示，造成此矛盾現象之主要原因之一為，就業人口之轉職意願下滑。

2009 年 10 月時，由於金融危機之衝擊，導致美國失業率攀升至 10%，而在今年 9 月時，失業率已下降至 3.5%，創下 50 年來新低，而根據美國勞工部所公佈之最新 10 月就業市場數據指出，新增非農就業人口超於市場預期，失業率雖然小幅上升至 3.6%，但從整體趨勢來看，可得知目前美國就業市場正在改善。

各國失業率 (圖：華爾街日報)

但數據顯示，美國 10 月平均每小時薪資年增率卻僅為 3%，而每小時薪資月增率則為 0.2%，令市場感到困惑的是，儘管自金融危機以來，各國失業率已大幅下降，但隨著失業率的改善，薪資增長為何遲遲不見起色？

各國薪資增長率 (圖：華爾街日報)



根據菲利浦曲線，當失業率較高時，薪資水準降低，造成通貨膨脹率走降；相反的，當失業率較低時，薪資水準則會提升，並將進一步推升通膨率。因此，一直以來，聯準會使用失業率數據，作為利率決議的參考指標。

但依照目前情況來看，菲利浦曲線屬失衡狀態，根據已開發國家公佈數據顯示，目前通膨率仍在各國央行的目標之下。耶魯大學經濟學家 Giuseppe Moscarini 表示，若欲預測薪資、通膨率、以及企業生產力的走向，比起失業率，就業人口轉職比率為較有力之預測指標。

根據統計數據顯示，員工若轉職，平均薪資可以增加 4%，而轉職的員工也可提升談判籌碼，使公司願意支付更多的雇用薪資，而由於生產力較高的企業，較有能力支付較高薪資雇用優秀員工，因此，就業人口轉職比率若提升，則可進一步推動整體產業生產力的提升、以及增加每小時產出。

簡而言之，造成薪資上漲的最大原因為，企業間彼此對於員工的競爭，因此，若員工周轉率下滑，則會對生產力及薪資增長，造成負面影響。

而增長緩慢的薪資水準，將使勞工可支配所得降低，導致消費能力萎縮，並對各國經濟成長造成威脅。因此，Moscarini 表示，比起失業率，各國央行應該將注意力放在就業人口的轉職比率上。

根據經濟學家表示，造成勞動人口轉職意願降低之主因之一為，對於景氣復甦之不確定性，使得轉職風險增加。而另一個原因為，就業人口年齡的老化，使得就業人口移動性降低。

基於上述因素，導致近期薪資增長速度並未隨著失業率一併改善，而短期內央行若欲持續利用寬鬆政策，以刺激經濟成長時，也較可不用太擔心通膨飆升之風險。