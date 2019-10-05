非農就業中的玄機：為何失業率降至半世紀低點 工資成長卻放緩？

美國勞工部週五公布 9 月非農就業報告，其中令人疑惑的是，為何在失業率下降至近半世紀低點之際，工資成長卻也下降？這恐怕難以回答。

9 月止的一年來，平均時薪成長自前約的 3.2% 下降至 2.9%，達 28.09 美元。儘管失業率進一步下降，但工資成長似乎在 2 月份就已觸頂。

此現象部分原因是，美國創紀錄長期的經濟擴張讓大量低技術工人投入勞力，這顯然是好消息，即便其結果是拉低平均時薪數據。

Evercore ISI 的政策經濟學家 Ernie Tedeschi 表示，「這會顯示平均工資成長下降，但事實上是正面現象。」

生產和非主管職的勞工之工資成長一直都在增強，9 月份這類工資較去年同期成長 3.5%，這意味主管職薪資成長放緩，但管理階級的薪資波動可能較大。

然而，大和資本市場分析師 Michael Moran 卻認為，產業化分的聘僱情形並未顯示出這種結構性的轉變。

另一個難題是，資訊業的工資成長為何突然放緩？

花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 稱這樣的降幅「異常大」，這可能反映出季節調整的困難。另一個可能性是，美國勞動力正在老化，因此挫傷了該工資成長數據。

Jefferies 首席金融經濟學家 Ward McCarthy 指出，25 歲至 25 歲年齡層的勞工薪資是 55 歲至 64 歲勞工薪資的 80%。隨著嬰兒潮世代漸漸離開勞動市場，自然留下薪資較少的取代者。

McCarthy 指出，「因此，如果 4 名老年勞工達退休年齡且真的退休時，就需要有 5 名年輕勞動者才能取代他們的收入。」

但 Tedechi 卻不認為如此，因為嬰兒潮退休現象已經發生數年，難以用來解釋這種突然的轉變。

他補充，有個更直接的解釋，但恐怕不讓人開心：需求適度減弱但不到改變失業軌跡的程度。