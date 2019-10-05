紐約匯市—美失業率50年新低 市場氣氛轉佳！美元連四跌 澳紐幣漲幅最大

週五 (4 日) 美元指數小幅修正 0.01%，為連續第四天回落，儘管在美國公布 9 月非農就業報告後，曾一度揚升至 99，但午盤後美元上漲動能受到抑制。統計本周美元指數下跌 0.26%。

9 月非農就業人數增加 13.6 萬人，8 月份數據由 13 萬人上修至 16.8 萬人，此外，失業率降至 3.5%，創下近 50 年的新低。

Fed 主席鮑爾發表談話。儘管鮑爾沒有直接對非農報告做出評論，但認為美國經濟仍算穩健，通膨有接近 2% 目標的趨勢，將竭盡所能維持經濟穩定，聯準會的策略和工具仍然有效。

多倫多 Scotiabank 的首席市場策略師 Shaun Osborne 認為，有鑑於本周公布的 ADP 就業報告，與 ISM 製造業與非製造業指數，市場已經為更糟的可能性做好準備，因此報告出爐後，美元鬆了一口氣，美國經濟並非直線下墜。

「不過除了聯準會降息的預期，美元仍有其他的影響因素，包括美國目前的政治問題，以及流動性偏緊的情勢，整體來說，美元仍」Shaun Osborne 表示。

市場仍持續看好美元。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，最新一週投機者對美元淨多單，增加至 9 週以來新高。市場關注下周的美中高級別貿易磋商。

USD INDEX 日線 (來源: Trading Economics)

其他貨幣方面，澳幣反彈幅度最大，兌美元揚 0.4% 至 0.6768，為連續第三天回彈。漲幅第二高的為紐幣，也相對美元上漲 0.23%。主要受到市場情緒改善影響。

CIBC 分析師認為，近年來，影響澳幣的走勢主要動能，不再只是原物料價格，利差也變成一項重要因素。目前利率已經很低，若聯準會進一步降息，與澳幣間的利差將再度縮減，加上全球情緒改善，對商品價格有利，未來澳幣可能在長時間跌深之後，出現逆轉升值的態勢。

AUD/USD 日線 (來源: Trading Economics)



截至週六 (5 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.856。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0976 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2320 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6767 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3307 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.89 日圓。