颱風搗蛋！日本首都圈10月新成屋華廈戶數減少 創史上新低

鉅亨網編譯陳達誠 2019年11月18號17點0分

日本的不動產經濟研究所 (Real Estate Economic Institute Co., LTD)，週一 (18 日) 公布了最新調查數據。2019 年 10 月份，在以東京為首的首都圈 (包含東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣)，在新落成華廈的推出戶數方面，較去年同期減少 29.5% 至 2007 戶。不僅連續 2 個月出現大幅減少，以 10 月份的單月成績來看，也是自 1973 年調查開始以來的最差表現。

另外，由於強烈颱風哈吉貝在當月週末的三天連假期間襲擊日本，也使得看屋人數減少。當月成交率為 42.6%，遠低於榮枯線的 70% 水準。而以 10 月份的單月表現來看，也創下 1974 年 (23.5%) 以來新低。與所有月份來作比較，亦創下 1975 年 8 月 (42%) 以來新低。

強烈颱風哈吉貝在 10 月時重創日本 (圖片：AFP)

不動產經濟研究所表示，由於颱風影響，在經過觀察後，發現有許多房子的銷售開始日期，都往後延展 1-2 週時間。而待售的華廈戶數則來到 7000 戶，連續 2 個月增加。

平均每戶價格為 5992 萬日圓 (約新台幣 1680 萬元)，年增 1.0% 或 58 萬日圓。每平方公尺的平均單價為 91.4 萬日圓，年增 2.9% 或 2.6 萬日圓。由於土地價格走強，以及工程費用居高不下，房價連續 3 個月上漲。

11 月的銷售戶數方面，由於東京的幾個大型建案將陸續完工之故，預估數量超越去年同期，會有 3500 戶出現。