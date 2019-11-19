澳洲房市迅速回暖 HSBC上修明年澳洲房價漲幅預期一倍

在低利率和更加寬鬆的貸款規定促使買家大量湧入澳洲房市之際，滙豐控股 (HSBC) 在新的一份研究報告中，將澳洲房價 2020 年的漲幅預期，提高了逾一倍。

滙豐首席澳洲、紐西蘭經濟學家 Paul Bloxham 週二在一份報告中表示，匯豐目前預計 2020 年，澳洲房市將上漲 5% 至 9%，高於此前預期的 0% 至 4% 的漲幅。

與上一輪繁榮時期一樣，雪梨、墨爾本等主要城市預計將引領漲勢，滙豐現在預計雪梨 2020 年還將上漲 8% 至 12%，墨爾本將攀升 10% 至 14%。

房地產市場迅速扭轉局面之際，整個經濟仍在走弱。就在六個月前，問題還是價格還會跌多少。自 6 月以來，澳洲央行 (RBA) 三次降息，以期刺激就業和投資，但目前為止，此輪寬鬆的主要影響似乎是房價被推高。

除了房貸利率創歷史新低外，房地產市場反彈也受到澳洲房貸放寬之刺激，以及對房市投資友好的政府重新勝選、成屋供給短缺的因素所推動。

Bloxham 說道：「澳洲房市已起了變化，這種變化的速度之快意味著住房需求急劇增加，而成屋市場供給卻沒有增加太多，結果當然就是房價猛漲。」

不過，Bloxham 預計，價格的快速上漲應該會吸引更多的賣家進入市場，進而放緩目前的上漲速度。

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