解析ESG投資決策(二) ESG議題為何重要?

ESG 表現越佳企業 越受法人與投資人肯定

國際大型企業因環保或社會議題造成負面爭議的情形時有所聞，許多世界級的大型企業，也開始面臨ESG轉型挑戰。台灣過去也曾發生了嚴重的食安危機或科技大廠的環保爭議，造成企業形象受損，影響企業長期發展每況愈下，公司股價持續低迷。

站在投資者角度，若僅單單在意企業財務表現、獲利數字進行評估，而忽略公司有無善盡「企業社會責任」，那麼投資可能面臨很大的風險。若是企業爆發危機事件，長期投資績效可能難以挽回。因此，越來越多投資人認同將企業 ESG因素納入投資評估流程，

另一方面，為引導企業經營者重視社會責任，2005 年聯合國便邀請全球大型機構投資人，共同研擬責任投資原則（PRI），將「ESG」議題融入投資決策之中。藉由資本法人市場力量，鼓勵企業重視長期報酬，提供透明的財報、重視勞工權益、具有環保意識、重視社會福利等面向，用更完整的經營策略與透明化的方式進行公司治理。

企業善盡 ESG 責任，已是全球公民意識

回顧過往的歷史，過度追求經濟成長與財富累積，卻忽略整體面向的發展，往往造成了環境嚴重破壞，或是發生侵犯人權的事件及衍生其他嚴重的社會問題。隨著全球社會公民意識提升，人們對於企業的行為更加關注，企業社會責任的概念開始發酵。永續發展已是企業不容忽視的經營目標，許多相關原則及標準也一一出現。目前有越來越多的資產管理公司會將 ESG 納入投資審視標準之一，例如委託資產或基金投資時，部分歐美客戶就會要求 ESG 相關的評估分析。根據全球可持續投資（GSIR）統計 *，截至 2018 年全球可持續投資管理資產規模達 30.68 兆美元，兩年來規模成長 34%，顯示全球資產管理業積極投入可持續投資的浪潮。

法國巴黎資產管理全球執行長呼籲：該是果斷行動的時候了!

法國巴黎資產管理集團很早就看到 ESG 議題的趨勢，並持續致力於可持續投資的發展。除了要幫助投資人掌握長期可持續投資回報，也是要為世界的未來發展盡一己之力。法國巴黎資產管理全球執行長 Frédéric Janbon 表示：「我們正處在一個十字路口，現在是我們金融界人士必須採取果斷行動的時候，發揮自己的所長，一起推動巴黎協定 (Paris Agreement) 與可持續發展目標 (SDG) 所勾勒的可持續未來目標。」

法國巴黎資產管理早在 2002 年就發行第一檔社會責任基金，並建立內部 ESG 專業評量機制，至 2018 年將 ESG 納入投資流程的總資產已高達 2,220 億歐元 **。負責 ESG 投資指導方針的可持續投資研究團隊 (Sustainability Centre)，成員來自多樣化領域具多國語言的 24 位專家所組成，平均擁有超過 10 年的專業經驗。在長期努力下，聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible Investment , 簡稱 PRI）也給予了法國巴黎資產管理 A + 評等。

* 資料來源: GSIR_Review2018.3.28

** 資料來源: BNPP AM，2018 年 12 月 31 日



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