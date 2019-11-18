數據錯綜，從賭盤看川普連任機會

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美貿易磋商消息交錯，降低了市場對此消息的樂觀情緒，美國近期公布的通膨溫和，市場信心指數小幅上揚，初領失業救濟金人數多於預期，在半導體及醫療保健類股的帶動下美股上漲 0.89%；

2. 西班牙國會選舉告一段落，由於沒有政黨取得絕對多數，為組閣添上不確定性；另一方面，美國總統川普尚未決定是否暫緩對歐洲進口汽車加徵關稅，壓抑歐股漲幅，上漲 0.32%。

新興市場

1. 據傳美中雙方就智慧財產權、農產品購買、調降關稅等議題沒有共識，加上近期中國新增貸款、工業生產年增率及零售銷售年增率數據不如預期，以及香港動盪持續，中國股市上週下跌 3.26%；

2. 巴西前總統盧拉被釋放，巴西出現民意分化，智利示威活動未降溫等等不確定性消息盤據，拉丁美洲股市下跌 1.84%。

債券市場

1. 全球通膨依舊溫和、中美貿易消息反覆，美國政府公債上漲 0.65%；

2. 墨西哥央行如期降息一碼，然拉丁美洲局勢不穩，新興市場債券小幅下跌 0.05%。

原物料、匯率

1. 紐西蘭央行意外不降息，維持利率不變，紐幣大幅升值；新興市場許多國家政局傳出雜音，新興市場貨幣下跌 0.46%；

2. 中美貿易談判主導市場情緒，投資人持續布局黃金，金價上漲 0.64%。

資料來源: Bloomberg, 2019/11/18（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/15）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/11/18（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/15）

三大市場關鍵事件及分析

1. 中國經濟數據再度下滑

從工業生產、零售銷售、房地產投資到固定資產投資年增率，中國各項經濟數據全面低於前月，中國央行需要更加寬鬆的貨幣政策，來刺激經濟成長。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/11/14。

2. 川普拋降稅議題

為了明年總統大選，川普團隊拋出稅改 2.0 的想法，宣稱將把中產階級稅率降至 15%，與民主黨領跑人華倫提出的增加富人稅率有異曲同工之妙，都意欲爭奪廣大中產階級的選民。

資料來源： oddschecker.com、Bloomberg、FRED，「鉅亨買基金」整理， 2019/11/14。

3. 歐洲模範生病懨懨

儘管德國第三季經濟成長季增率為 0.1%，成功避免技術上的經濟衰退，但年增率依然疲軟，且從領先的經濟數據來看，第四季經濟成長也不見起色。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/11/15。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/11/14。

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