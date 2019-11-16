今非昔比 迪士尼為經典動畫片加註免責聲明

迪士尼 (DIS-US) 在其最新串流媒體服務 Disney+ 中為「小飛象 (Dumbo)」、「小飛俠彼得潘 (Peter Pan)」和其他經典影片加上了免責聲明，因為這些老片內容描繪出種族刻板印象，此舉凸顯出媒體公司在現代重現老電影時所面臨的挑戰。

上架一天內就吸引超過 1000 萬訂戶的 Disney+ 在免責聲明中寫著：「這個節目是按最初完成的方式呈現，它可能包含過時的文化描寫。」

多年來，不少企業一直在努力解決幾十年前電視影集和電影中出現的刻板印象觀念，在如今看來格格不入的問題。串流媒體讓這個問題更變得明顯。

在 1941 年上映的「小飛象」中，協助小飛象學會飛行的烏鴉以誇張的黑人音色配音。主角烏鴉的名字被稱盤「吉姆烏鴉 (Jim Crow)」，這組英文名詞通常用於形容讓種族隔離合法化的一系列法律。

在 1953 年的《彼得潘》中，美洲原住民的角色被刻意譏諷。其他帶有免責聲明的迪士尼電影還包括「森林王子 (The Jungle Book)」和「海角一樂園 (Swiss Family Robinson)」。

而儘管有人認為這些電影也帶有刻板印象，但《風中奇緣 (Pocahontas)》和《阿拉丁 (Aladdin)》卻沒有。

在個人電腦上，免責聲明顯示在影音播放器下方的節目和電影的文字說明中。在較小螢幕的手機上，它不太顯眼。觀眾須點擊「細節」選項才能獲得「說明」。

迪士尼的免責聲明與其他媒體企業對帶有問題的影音內容所回應相呼應，但許多人呼籲迪士尼可以做得更多。

馬里蘭大學帕克分校美國研究主席 Psyche Williams-Forson 說，該公司「需繼續作出更強有力的聲明認錯，說明那些描述是錯誤的」。「沒錯，時代不一樣了，但我們也不是處於不同的時間內。」

Psyche Williams-Forson 表示，更重要的是保留這些片段而不是刪除，因為應該鼓勵觀眾告訴他們的孩子和其他人有關這些影音以及它們在我們文化中的地位。

喬治華盛頓大學美國研究主席 Gayle Wald 說，迪士尼的免責聲明是開始討論存在於文化歷史中更嚴重的種族主義問題的好方法。

Gayle Wald 表示：「最終，我們的文化遺產與我們的種族主義歷史、殖民主義歷史和性別歧視歷史有著深遠的關聯，因此從這個意義上講，它有助於提出問題。」

Gayle Wald 認為，迪士尼是「這類敘事和圖像中最具文化代表性和最出名的提供者」，但絕不僅此一家。

環球影業 (Universal Pictures) 的青少年喜劇《少女十五十六時 (Sixteen Candles)》因其用「Long Duk Dong」這個角色來刻畫亞洲人而遭到譴責。

華納兄弟公司 (Warner Bros.) 的《湯姆貓和傑瑞鼠 (Tom and Jerry)》動畫片在登上串流媒體時也面臨類似的問題。現在，某些卡通也帶有免責聲明，但它做得迪士尼的聲明更多。

華納兄弟公司的聲明沒有用模糊的「文化描述」輕輕放過，而是將自己的動畫片稱為「帶有道德和種族偏見」。

聲明指出：「雖然這些動畫並不代表當今社會，但它們仍以最初被創造出來的形式呈現，因為若不這麼做就等於聲稱這些偏見根本不存在。」