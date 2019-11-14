旗開大勝！Disney+首發1日 1000萬人已註冊 迪士尼大漲7% Netflix挫逾3%

迪士尼 (DIS-US) 週三 (13 日) 宣布，新串流影視服務 Disney + 自週二推出後，一天內已獲得 1000 萬人註冊，消息激勵迪士尼週二大漲 7.3%，而勁敵 Netflix (NFLX-US) 應聲下挫 3% 以上。

週二 Disney + 推出時還遭遇了一些技術問題，導致部分用戶無法順利使用該服務，但這顯然無法阻止顧客湧入註冊頁面。

Disney + 推出首日遭遇技術問題

Disney+ 月費 6.99 美元、年費 69.99 美元，定價遠較 Netflix 這一類競爭者便宜，例如 Netflix 最熱門的標準高畫質方案就要價每月 12.99 美元。

迪士尼提供 7 天免費試用期，所以這些註冊帳戶在試用期結束後，可能不會全數轉為付費客戶。迪士尼沒有立即回應這 1000 萬名註冊帳號是否包含預購人數。Verizon (VZ-US) 也提供顧客 Disney+ 免費一年訂閱服務，這可能也是訂閱人數增加的助力之一。

許多分析師先前預期 Disney+ 要到年底才能建立起 1000 萬名訂閱人數。

即使推出促銷，Disney + 仍是達到了相當龐大的訂閱數據，這是諸如 Netflix 和 Hulu 等同業對手耗費數年才能建立起來的觀眾群。迪士尼預期 2024 年底之前，Disney + 訂閱人數達 6000 萬至 9000 萬人範圍內，但目前一天註冊人數就完成進度 10% 以上，甚至還有美國、加拿大和荷蘭以外的許多國家尚未推出此服務，例如本月 19 日將會在澳洲和紐西蘭推出，未來數個月也會有許多國家陸續供應 Disney + 服務。

相比而言，CBS 花了 5 年才達到串流訂閱人數 800 萬人 (CBS All Access 和 Showtime 合計)，但已經較原本預期的訂閱人數目標達成時間提早 2 年達標。

迪士尼旗下的 Hulu (廣告支援的串流模型) 5 月時聲稱訂閱人數超過 2800 萬人，其中 2680 萬人是每月付費的顧客，剩餘訂閱人數則是促銷帳號。

Netflix 在公布今年第三季財報時聲稱美國付費用戶超過 6000 萬人，且國際付費用戶人數超過 9700 萬人。

簡而言之，在還沒全球發行的狀況下，Disney + 竟能一天之內集結 1000 萬大軍，著實令競爭對手膽寒，迪士尼在這場串流大戰上可謂旗開大勝。