蘋果股價續創新高 華爾街多頭立場不變

蘋果 (AAPL-US) 股價週五 (15 日) 收漲 1.19%，為本月第 7 次創下歷史新高，也是連續第 8 週收漲，但不斷上漲的蘋果股價，並未改變華爾街的多頭看法，華爾街分析師認為，蘋果 iPhone 的銷售前景仍然樂觀。

今年以來，蘋果股價飆升 68%，使該公司市值增加約 4330 億美元，成為市值最高的美國企業，市值達 1.18 兆美元，高於排名第二的微軟公司 (MSFT-US) 的 1.14 兆美元。

但蘋果的飆漲並沒有干擾華爾街繼續看多蘋果的信念，如 Wedbush 分析師 Dan Ives 即表示，他相信蘋果還有更大的上漲空間，故重申對蘋果優於大盤的評級，並將目標價從 300 美元調高至 325 美元，較目前股價水準還要高出約 23%，成為 FactSet 調查的 43 位分析師中最高的。

Ives 在給客戶的報告中寫道，「儘管今年以來股價上漲超過 65%，但我們認為，蘋果仍處於 iPhone 成長復甦的中期，這種成長趨勢將持續到 2020 年，在華爾街對它重新評級後，將進一步推動該股走高。」

Ives 說道，iPhone 11、即將到來的 5G 系列智慧手機，以及該公司 2021 財年估計 600 億美元的服務業務之間的「超級週期」需求驅動因素相結合，將成為蘋果未來 12 至 18 個月成長動能的關鍵。

摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Samik Chatterjee 則維持加碼評級，同時將其目標價從 280 美元調升至 290 美元，並解釋他更看好蘋果，是因為投資人「忽視」了蘋果廣告業務的潛力，因為投資人只顧著尋找服務營收成長的新途徑，例如 Apple TV+、Apple Arcade、Apple Pay 和 Apple Music。

Chatterjee 在研究報告中寫道：「儘管投資人試圖確定哪種服務是下個金雞母，但我們認為，隱藏在眼前且未受注目的最重要事物，是蘋果觸手可及的廣告機會，因為廣告支出長期趨勢是向行動平台轉移，也就是接近 10 億個 iPhone 用戶的龐大安裝基礎，更重要的是，蘋果歷來對廣告的成功操作。」

雖然這些分析師都對蘋果看多，但 Maxim Group 的 Nehal Chokshi 卻轉為看跌，將其評級從持有調降至賣出，認為華爾街對第 3 季和 2020 財年營收成長可能過於樂觀。

雖然看空的分析師比率從 1 月的 0 上升到 16%，但看多的分析師比率也從 49% 上升到 53%，中立的分析師比率則從 51% 降到 30%。平均目標價已從 1 月的 177.81 美元上揚 43% 至 254.03 美元。