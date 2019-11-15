Strategy Analytics：蘋果明年將成5G手機市場領導者

根據調研機構 Strategy Analytics 的最新報告，儘管蘋果 (AAPL-US) 尚未推出 5G iPhone，但仍預計蘋果將可在 2020 年成為 5G 智慧型手機市場的領導者。

隨著未來 5G iPhone 的發布，預計蘋果將在 2020 年佔領 5G 市場的主導地位。 Strategy Analytics 認為，2020 年 9 月之後，蘋果只需維持該公司的產品更新週期即可在 5G 市場中取得最大優勢。

2020 年 5G 手機預期出貨量 (圖片: Strategy Analytics)

Strategy Analytics 主管 Ken Hyers 表示：「沒有 5G 手機的蘋果在現階段仍難以超越三星和華為等 5G 手機製造商，但是隨著明年推出三款新的 5G 機型，蘋果未來的 iPhone 機型只需要維持目前的升級週期，即可在 2020 年取得領先地位。」

Strategy Analytics 副總監 Ville-Petteri Ukonaho 表示：「目前，三星是 5G 智慧型手機領域的市場領導者。但是隨著 2020 年的到來，華為和蘋果將分別佔據中國和美國 5G 手機市場的領導地位。」

儘管預計蘋果公司將在 2020 年在 5G 智能手機市場上取得不錯的成績，但 Strategy Analytics 認為，由於三星在整體智慧型手機市場中的主導地位和多元的產品及訂價策略，該公司長期下仍將成為 5G 的領導者。

與此同時，華為雖仍受到美國貿易禁令的限制，但在中國消費者的擁戴之下，仍有望成為中國 5G 智慧型手機市場的領先者。