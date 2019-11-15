美股早盤 - 美國官員接連釋出貿易樂觀風向 美股再刷歷史新高

週五 (15 日) 美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 與商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接連對貿易協議抱持樂觀態度，推動美股四大股指再創新高。

《金融時報》早前報導稱，美中在智財權、農產品採購等部分問題上仍存分歧，導致雙方遲遲無法推進協議進展。不過，對於美中談判進展，庫德洛 (卻持相反看法，並表示美中雙方正保持密切聯繫，認為目前談判氣氛不錯，簽署第一階段協議文本的日期已不遠。

在庫德洛釋出樂觀態度後，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週五 (15 日) 接續表示：「美中完成協議的機率非常高。」同時羅斯透露，第一階段協議的部分內容將聚焦於當前貿易情況。但根據羅斯說法，目前美國還沒決定是否停止 12 月中旬的對中加徵關稅。

本週稍早，市場對美中達成貿易協議的質疑推動了美國公債價格走高，為股市反彈帶來不利因素，該反彈使美國股市持續創下歷史新高。

美國零售銷售：

受惠於汽車銷售和能源價格上漲，美國 10 月零售銷售增幅達 0.3%，優於市場預期，市場認為，這更堅定了聯準會暫緩降息的立場。

不過，排除汽車、能源、食品等浮動因素後，10 月核心零售銷售增幅僅 0.1%。分析師認為，儘管數據較去年走跌，但在 10 月強勁的就業數據支撐下，預計消費潛力穩健將能持續推動經濟，因此暫時不會影響聯準會的降息立場。

美國 10 月核心零售銷售增幅出現顯著放緩 (圖：Zerohedge)

截至台北時間週五 (15 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 90.23 點 0.32%，暫報 27872.19 點

那斯達克上漲 45.37 點或 0.54%，暫報 8524.39 點

標普 500 指數上漲 12.16 點或 0.39%，暫報 3108.79 點

費半指數上漲 28.46 點或 1.65%，暫報 1756.05 點

台積電 ADR 上漲 1.16% 至每股 53.09 美元

十年期美債殖利率上漲 1.54% 至殖利率 1.843%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.02% 至每桶 56.78 美元

布蘭特原油下跌 0.03% 至每桶 62.26 美元

黃金下跌 0.23% 至每盎司 1465.9 美元

美元指數下跌 0.12% 至 98.04 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

1. 應用材料 (AMAT-US)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

每股盈餘報 80 美分，低於去年同期的 85 美分，優於市場預期的 76 美分

毛利率報 43.8%，低於去年同期的 45.3%

營業收入為 8.88 億美元，遜於去年同期的 9.44 億美元

淨收入報 7.44 億美元，遜於去年同期的 8.37 億美元

2. Nvidia (NVDA-US)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

EPS 年減 3% 至 1.78 美元，但仍高於分析師預期的 1.57 美元

營收年減 5% 至 30.1 億美元，但仍高於分析師預期的 29.1 億美元

毛利率報 64.1%

營業費用報 7.74 億美元

營業收入報 11.56 億美元

純益報 11.03 億美元

3. 阿里巴巴 (BABA-US)

早盤上漲 1.23%， 阿里巴巴今 (15 日) 以每股不到 188 港元發行價，正式於香港掛牌上市，香港與海外之總發行量為 5 億普通股。

阿里巴巴並表示，將於 11 月 20 日宣布國際發行價。

今日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 製造業指數報 2.9，預估 6.0，前值 4.0

美國 10 月零售銷售月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 - 0.3%

美國 10 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預估 0.4%，前值 - 0.1%

美國 10 月工業產出月增率報 - 0.8%，預估 - 0.3%，前值 - 0.4%

美國 10 月零售銷售月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

AJ Bell 投資主管 Russ Mould 表示，國際貿易關係仍是市場關注焦點，有鑒於週五的貿易相關積極言論推動英國、歐洲以及大多數亞洲市場攀升，投資者將持續推敲與貿易局勢相關的每項消息。

AMP 資本首席經濟學家 Shane Oliver 表示，儘管過去 18 個月貿易衝突為市場帶來極大擔憂，但投資人仍希望這些問題有解決方案，至少是某種長久的停戰協議。