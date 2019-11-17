〈工業技術資訊月刊〉工研院新科院士 開創產業新局

轉型升級不分傳產、科技！工研院第八屆院士名單出爐，獲選院士均以創新思維，分別讓老牌水泥廠、石化廠與重電廠華麗轉身、與時俱進；一度陷入紅海廝殺的記憶體廠，也走出自己的一片天；也有院士發揮跨領域優勢，以電控專長投入藥廠自動化，成為至今曾任國際藥廠最高職務的華裔專業經理人。

工研院舉辦「第八屆工研院院士授證典禮」，總統蔡英文親臨祝賀並與院士、貴賓合影，前排由右至左為：工研院院士洪鎮海、虞華年、施振榮、工研院董事長李世光、蔡總統、總統府資政林信義、民進黨立院黨團總召柯建銘、工研院院士陳興時、林耕華；後排由右至左為新竹市政府呂清松副處長、工研院院長劉文雄、工研院院士王康隆、楊振通、張安平、楊育民、苗豐強、焦佑鈞、林健男、及新竹縣長楊文科。

工研院新科院士出爐！今年獲證的院士包括美國 AbGenomics 新藥公司董事長楊育民、台泥企業團總執行長張安平、華邦電子董事長焦佑鈞、亞力電機集團總裁楊振通以及台塑董事長林健男，總統蔡英文也出席「第八屆工研院院士授證典禮」，為新科院士授證。期勉 5 位新科院士的加入，能有更大的力量，為台灣產業帶來更大的效益。

蔡英文表示，工研院多年來協助政府推動「5+2 產業創新計畫」，成績斐然，今年是投資大爆發的一年，隨著台商回流趨勢，目前總投資金額已經超過新台幣 6,100 億元，「代表政府要更積極推動產業轉型升級，提升競爭力，也感謝工研院積極連結在地、深耕產業聚落，未來新科院士加入，工研院將有更大力量、更多創意活水，一起努力讓台灣產業不斷升級，提升競爭力。」

院士肯定工研院培育人才與經濟貢獻

為竹北生醫園區出謀劃策的新科院士楊育民表示，過去幾十年生物醫療領域發展迅速，造就今日生技界的「完美風暴」（Perfect Storm），不僅生物、化學界的人才，還有其他跨領域的工程師都連結在一起，年輕人應該把握這樣的時機，不只研究生命，還要帶有使命和天命，建立起台灣生物科技界的「Eco-System」（生態圈）。

藉由與工研院的合作，致力帶領台泥走向綠色轉型之路的張安平院士提到，企業除了注重獲利，「道德思考」是企業必須具備的，他以希臘文的「真善美」作為一輩子的追求目標，勉勵後進追求生命中的那道光。

身為電機電子領域的開路先鋒，焦佑鈞院士則感念父親立下的創業家模範，他認為，科技與產業結合、學術與產業結合都是勢在必行；同時提到人才培育的重要性，他說，「技術與產品會隨時間失去光環，唯有人才會持續創造明日之星。」

對台灣重電與電力產業有諸多貢獻的楊振通院士，在台灣經濟起飛的黃金年代，率領企業扮演穩定台灣電業的重要角色。他特別關心技職教育，並在學校任教，傳授經驗，因此他呼籲工研院能培育更多電力電機人才，補足人才缺口。

為台灣石化產業貢獻超過 50 年的林健男院士上台致詞時，想起家人和國家的支持，一度感性哽咽表示，工研院致力於技術扎根，並移植給產業所用，對台灣的 GDP 成長貢獻卓著，現在雖面臨世界競爭激烈的年代，期盼能與工研院一起攜手在石化業與綠能產業，繼續扮演產業先鋒的角色。

工研院董事長李世光指出，工研院的創新能量一直以來引領產業創新，相信院士的智慧與經驗，是最好的鞭策力量，讓工研院和產業一起攜手突破困難、向前邁進。

院士齊聚一堂 擘劃 2030 新願景

授證典禮後，歷屆院士齊聚召開院士會議。院士們皆肯定工研院以 2030 年社會與產業需求為出發點，從全球趨勢、聚焦領域、應用情境，及工研院願景，規劃出「智慧生活」、「健康樂活」及「永續環境」三大應用方向。

永續環境方面，院士們認為，歐洲環保法令規範，如禁用燃油車、一次性塑膠，衍生出相關產業需求，工研院可多投入協助相關技術發展。此外，廢棄物處理是未來 10 年的關鍵議題。目前大量建置再生能源設備，如太陽能板、風機及儲能設備，很快就會面臨汰換，工研院可協助建立循環能源服務產業，爭取國際市場機會。

健康樂活方面，院士們認為高齡化議題全球共通性的問題，台灣應以「分散式區域」為策略作法，也就是就地以小區域做出成熟完整的解決方案，到國際上大量複製、推廣；智慧生活方面，院士們認為，人工智慧是啟動各項智慧化服務的關鍵，政府需要投入資源穩定支持研究發展，產業發展起來之後，將成為重要的國家經濟基礎。

院士們特別強調國際化的重要性，運用國際的資源與人才幫助台灣發展，並將智財國際化視為台灣經濟發展的重要模式，不只是重視技術、專利，還要包括營業秘密（trade secret）的國際化。院士們並建議，可利用他國生產有能力或製造出關鍵必要性零組件，以越過關稅壁壘。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。