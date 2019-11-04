〈台幣升值投資術〉看好內需消費、食品股 買資產股有前提

熱錢再次湧進台灣，新台幣今 (4) 日收 30.405 元，再創逾 15 個月新高，日盛投顧總經理鍾國忠表示，新台幣升值往往伴隨資金行情，但是台股已經漲多，預期這兩天就要慎防獲利回吐壓力；不過，在新台幣升值效應下，仍看好內需消費與食品股，而一般被視為新台幣升值概念股的資產股，則需觀察其本業是否獲利，如果資產股基本面是虛的，也不宜貿進。

鐘國忠表示，台股上個月 (10 月) 是 2017 年 5 月站上萬點後單月上漲最多的月份，單月上漲 4.89%，加上今天的漲幅，等於已經超過 5%，不但短線過熱，若是拉長時間來看，台股今年以來已經漲 18.8%，等於近 2 成，無論從各項指標來看，加上進入營收公布高峰期，台股這兩天就可能面臨回檔修正。

鐘國忠進一步指出，現在是 10 月營收公布高峰，尤其明天即將公布的股王大立光營收，將是重要指標；而各公司雖然預期因為年底訂單旺季，可以繳出不錯成績單，但是依照過去經驗，感恩節、聖誕節等訂單出貨高峰就是 10 月，因此就算 10 月營收有好表現，但接下來可能季節性因素，11 月基本面回歸正常，股價便可能提前反映，要小心藉此順勢拉回。

不過，鐘國忠認為，新台幣升值所帶來的熱錢派對，仍有看好的標的可以著墨，包括內需消費、食品股，因為年底向來是這些族群的旺季，就算台股漲多，但是這些族群基本面可望有撐；而一般被視為新台幣升值概念股的資產股，在目前台股過熱之際，就不可以貿進，而是要回歸基本面，觀察其本業是否獲利，如果資產股基本面是虛的，就算新台幣強升，短線也要避開。

鐘國忠表示，新台幣強勢升值對出口導向的電子股也是重傷，包括工具機、機械族群等。

台股今天收在 11556.85 點，指數續創 29 年新高，且三大法人全數買超，其中外資及陸資買超 146.88 億元，呈現股匯雙漲，鐘國忠表示，新台幣升值雖然往往是資金行情的表現，但是台股已經漲多，縱使台灣今年有選舉行情，也不可能一直漲下去，而這兩天的營收公布、接下來的 MSCI 季度調整，都可能是台股修正的轉折點，下檔支撐先看 11000-11200 點左右。