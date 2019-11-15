受低利持續等影響 日本三大金融集團H1獲利全部衰退

日本三菱日聯 (8306-JP)、三井住友 (8316-JP)、瑞穗 (8411-JP) 等三家大型金融集團的 2019 財年上半年財報，在週四 (14 日) 時全部出爐。受到低利及投信業務量減少影響，銀行的個人及中小企業部門都陷入苦戰，上半年純益也全部出現減少。

日本三大金融集團 2019 財年 H1 純益表現：

三菱日聯報 6099 億日圓，年減 6%。

三井住友報 4319 億日圓，年減 9%。

瑞穗報 2876 億日圓，年減 20%。

當中，在企業貸款及個人住宅貸款等的淨利息收入方面，三菱日聯較去年同期減少 3.7%，三井住友減少 8%，瑞穗也減少 7.7%。全部出現衰退情形。

另外在受到各家銀行期待的海外事業方面，也在收益上出現轉弱的疑慮。這三家日本的大型銀行，面臨在經營上缺乏令人振奮題材的問題，也正在數位時代中摸索銀行應有的定位。

(圖片：Investing.com)

各金融集團雖然都透過債券上的運用，來填補淨利息收入的減少。然而在低利趨向長期化的影響下，這幾家日本代表性金融集團的獲利能力也正轉弱當中。

瑞穗金融集團的坂井辰史社長在記者會上表示「在系統上花費鉅額成本，從客戶賺取利息的商用模式已經行不通。有必要轉型為次世代的金融服務」。

此外，由於行動網銀服務的普及，造成目前 ATM 自動提款機與銀行實體店面，成為日本各家金融集團營運上的沉重負擔，也迫使業者們必須在分行的佈署上作出重新調整。