穆迪：美中經濟成長續放緩 但全球經濟不會在明、後年衰退

國際信評機構穆迪投資者服務 (Moody’s Investors Service Inc) 在最新一份研究報告中表示，全球經濟不會在 2020 年或 2021 年陷入衰退，但持續疲軟的經濟數據，可能將導致全球經濟繼續放緩。

穆迪下調了對 G20 經濟體的經濟成長預期，將今年和明年的成長預期下調至 2.6%，較先前預期的低 0.1%，不過到 2021 年，G20 的 GDP 預期仍將成長 2.8%。同時，穆迪也預期，新興市場國家經濟在 2019 年將成長 4.3%，是自 2009 年以來的最低增長，2020 年則將成長 4.7%，至 2021 年成長 4.8%。

穆迪表示：「我們預計全球經濟不會在 2020 年和 2021 年陷入衰退，不過當前的經濟環境具有結構性的低成長、低通膨和有限的貨幣政策邊際效應的特徵，使得全球經濟更容易受到負面事件所影響。」

穆迪副主席 Madhavi Boki 表示，經濟成長放緩，導致貨幣政策同步調整，有利於市場融資，但貿易不確定性仍然是經濟前景最主要的下行風險。

另一方面，穆迪也預期中美兩國經濟成長將在明年開始持續放緩，美國實際 GDP 成長可能會穩定在略低於 2%，中國則因長期結構性因素，預期經濟成長將穩定減速。穆迪表示：「在其他新興市場中，經濟活動的步伐將有所改善，但中國除外，該國經濟成長前景仍將低迷。」

穆迪表示，儘管中國政府為刺激經濟所做的努力改善了金融狀況，但這些舉措似乎未能促進通膨。穆迪預測，中國經濟在今年將成長 6.2%，但未來兩年成長將持續放緩，2020 年預期成長 5.8%，而 2021 年則將成長 5.7%。