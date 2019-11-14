美股早盤 - 市場關注鮑爾作證+Fed票委談話 道瓊早盤近持平

週四 (14 日)，美股道瓊早盤近持平，其他三大股指開盤微幅低開，市場持續關注 Fed 主席鮑爾 (Jeremy Powell) 於國會的二次作證與 Fed 票委談話。

美中貿易情勢進展：

繼美國上週五 (8 日) 率先宣布開放中國雞肉進口，中國海關總署今 (14 日) 發布公告，將撤除對美國禽肉之限制，在符合法律要求的情況下，允許美國禽肉進口，為美中貿易談判再添新進展。

截至台北時間週四 (14 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 3.64 點 0.01%，暫報 27787.23 點

那斯達克下跌 19.53 點或 -0.23%，暫報 8462.57 點

標普 500 指數下跌 2.41 點或 -0.078%，暫報 3091.63 點

費半指數下跌 9.33 點或 -0.54%，暫報 1723.53 點

台積電 ADR 下跌 0.40% 至每股 52.48 美元

十年期美債殖利率下跌 0.064% 至殖利率 1.826%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.97% 至每桶 57.59 美元

布蘭特原油上漲 0.99% 至每桶 62.99 美元

黃金上漲 0.41% 至每盎司 1469.35 美元

美元指數下跌 0.03% 至 98.34 點

(圖：Investing.com)

焦點個股

1. 沃爾瑪 (WMT-US)：

Q3 財報關鍵數據：

總營收報 1280 億美元，高於去年同期的 1249 億美元，年增 2.5%，低於分析師基於 Refinitiv 數據的預期 1286.5 億美元。考慮固定匯率下，總營收報 1290 億美元，年增 3.3%

銷售淨額報 832 億美元，高於去年同期的 806 億美元，年增 3.2%

Q3 基於 non GAAP 財報關鍵數據

調整後每股純益 (EPS) 報 1.16 美元，高於去年同期的 1.08 美元，年增 7.4%，高於分析師預期的 1.09 美元。

2. 思科 (CSCO-US)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收報 131.59 億美元，年增 1%，較去年同期 130.7 億美元優，優於市場預期的 130.8 億美元

淨收入報 29.3 億美元，年減 18%，合於市場預期

EPS 報每股 0.68 美元，年減 12%，低於市場預期的每股 0.81 美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 131.59 億美元，較去年同期 130.7 億美元優，亦優於市場預期的 130.8 億美元

毛利率報 65.9%，優於前一季的 65.5%，亦優於去年同期的 64.2%

淨收入報 36.08 億美元，年增 5%，合於市場預期

EPS 報每股 0.84 美元，年增 12%，優於市場預期的每股 0.81 美元

3. 卡夫亨氏 (KHC-US)：

早盤下跌 3.85%，高盛 (Goldman Sachs) 將卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 評級下調至「賣出」。高盛稱該公司在部分領域投資不足，且面臨成本壓力。 今年至今，卡夫亨氏股價已下跌超過 23%。

今日關鍵經濟數據

美國當週 (11/9) 初請失業金報 22.5 萬人，創 5 個月新高，前值 21.1 萬人，

美國 10 月 PPI 年增率報 1.1%，創 3 年新低，預估 0.9%，前值 1.4%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.4%，預估 0.3%，前值 - 0.3%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 1.6%，創 2 年新低，預估 1.5%，前值 2.0%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 - 0.3%

(圖：Zerohedge)

(圖：Zerohedge)

華爾街分析

週三 (13 日)，聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 前往國會就美國經濟展望作證，並稱只要經濟情況維持當前走勢，聯準會就不可能降息，維持利率政策不變基調，

Oxford Economics 首席美國金融分析師 Kathy Bostjancic 表示，聯準會降息的門檻已經很高，我們認為終會達到這個門檻，經濟增長很可能跌破趨勢水平，促使聯準會回應。儘管他們試圖避開大選，但我認為這不會妨礙他們採取行動，如果他們覺得需要降息，就會降息。

大和資本市場首席分析師 Michael Moran 表示，有限的通膨壓力，將使聯準會寧可過於寬鬆也不要冒險犯錯。未來幾個月，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能持續觀望，但若成長動能跟預期一樣開始消退，聯準會可能會採取行動以維持經濟擴張。