傳「狼王」伊坎買入惠普股權 力促與全錄合併

外電報導，美國著名企業狙擊手、素有「狼王」之稱的億萬富豪伊坎 (Carl Icahn) 已買入 12 億美元的 PC 製造商惠普 (HPQ-US) 股權，並且目前正在推動惠普與全錄 (XRX-US) 的合併，認為兩家公司的合併可以為投資人帶來巨大的獲利。

伊坎原先便已持有全錄 的 10.6% 股權，目前也持有惠普 4.24% 的股份，價值約為 12 億美元。伊坎表示，考慮到節约成本的潜力，兩家公司的合併可望為投資者帶來更大的收益。

全錄在上週提出以 330 億美元的現金加股票，即每股 22 美元的價格收購惠普。有鑑於惠普的市值為 290 億美元，是全錄的三倍以上，這份收購要約可說是一項大膽的舉措，也是兩家衰退的美國工業巨頭在數位時代的聯合。

伊坎說道：「我認為合併是很明顯的好主意，我非常堅信偕同效應」伊坎認為，這既符合雙方股東的最大利益，又可以節省成本，全錄能節省的金額超過 20 億美元，合併後的公司也能以推銷更廣泛的的影印機產品組合。」

伊坎表示：「我對合併綜效有強大的信心。如果要在現金及股票之間做選擇，如果有一個不錯的管理團隊，我會非常願意選股票。」

惠普則表示，對長期戰略以及公司定位能在不斷革新的產業中持續取得成功充滿信心，更考慮到通過各種方式來創造價值。該公司持續與全錄進行潛在業務合併的討論，以及可能進行交易的條件。