德國躲過技術性衰退 但經濟狀況仍是不容樂觀？

最新數據顯示，德國第三季經濟成長 0.1%，堪堪躲過技術上的經濟衰退。

德國 GDP 成長率優於分析師先前預期的萎縮 0.1%。聯邦統計局公布，德國第三季 (7-9 月) 經濟成長年率 0.5%，第二季經濟成長自 -0.1% 下修至 -0.2%，連續 2 季負成長才構成正式的經濟衰退。

Pantheon Macroeconomics 首席歐元區經濟學家 Claus Vistesen 研究報告指出，「沒有經濟衰退，但絕對肯定是非常疲弱的經濟。」

Claus Vistesen 說道：「就某種意義上而言，這是最糟糕的情況，今天的數據證實，德國經濟已經遲滯，但這主要數據恐怕還不夠可怕，所以不足以促使柏林立即採取積極的財政應對措施。」

與此同時，德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，雖然數據顯示德國第三季閃過了技術上的經濟衰退，但該地區的經濟發展仍然脆弱。

德國對外關係理事會會長 Daniela Schwarzer 向媒體表示，經濟成長 0.1% 或 - 0.1%，這之間「只有微小差異。」

「問題的真相是，德國現階段沒有強勁的經濟成長前景。」她指出，德國以出口為導向的經濟正受到國際貿易政策變動的打擊。

「整體問題是，德國未來成長的來源是什麼，改變德國經濟實際結構的挑戰也相當巨大，必須要強力投資在教育、研究和創新，德國也需要投資在基本設施上。」

Ifo 也下修德國經濟成長預期：

德國領先經濟研究機構 Ifo 上個月大幅下修對德國的經濟成長預期，10 月初 Ifo 機構公布對 2019 全年的聯合經濟預測，GDP 成長率自春季預期的 0.8% 下修至僅僅 0.5%。

Ifo 研究機構表示，經濟表現不佳的原因包括：資本財的全球需求下降，使依賴出口的德國經濟模式受創，加上政治的不明確性和汽車產業的結構改變。