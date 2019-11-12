貿易情緒樂觀 德國11月投資人信心止跌回升創近6個月新高

據《彭博社》報導，德國智庫 ZEW 今 (12 日) 公布 11 月最新數據，反映市場對美中達成貿易協定和經濟增長前景的樂觀情緒，11 月德國投資人信心止跌回升，創下近六個月新高。

根據 ZEW 發布數據，11 月德國投資人信心指數自上月的 -22.8，回升至 -2.8，高於分析師預期的 -13.0；經濟景氣現況指數則從上月的 - 25.3，微幅升至 -24.7。

ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，投資人預期國際經濟政策環境將有所改善，認為美國對歐盟汽車課徵懲罰性關稅的機率越來越小，加上美中達成貿易協議的可能性提升，種種原因解釋了本月信心指數的急劇上升。

根據 ZEW 數據，11 月投資人對於德國經濟前景的信心正在回升 (圖：Bloomberg)

對全球貿易與經濟增長的樂觀情緒驅動全球股市在 10 月底持續突破歷史紀錄，德國 DAX 指數近期更接近歷史新高。

德國 Dax 指數月線走勢 (圖：Investing.com)

儘管如此，德國貝倫貝格銀行 (Berenberg) 經濟學家 Florian Hense 表示，現在樂觀跡象仍處初期，德國當前的經濟硬數據表現依舊糟糕。

由於家庭支出與國家消費不足以拉抬出口疲軟的景況，德國經濟在第二季出現萎縮，德國財政部悲觀預測，第三季經濟將持續疲弱，若週四 (14 日) 公布第三季 GDP 增長未能好轉，德國恐將陷入技術性衰退。

此前，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的經濟顧問下調今、明兩年經濟增長預期，但至今其領導的聯合政府仍拒絕採取任何財政刺激政策。德國財政部長 Olaf Scholz 認為，目前的情況並不急迫，但他表示，2008 年的全球金融危機導致德國損失約 500 億歐元，政府隨時準備好在危機時刻採取行動。

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