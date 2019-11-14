孫宇晨認了參與收購 Poloniex 宣布進軍中國市場

區塊客 10 月 21 日報導，加密貨幣交易所 Poloniex 於 10 月 18 日發布公告稱，已確認將從母公司 Circle 分拆出來，轉而被一家由不具名的亞洲投資公司所支持的「獨立國際公司 Polo Digital Assets, Ltd.」接手運營。

當時消息傳出後不久，外媒《The Block》引援 Circle 匿名職員的消息報導稱，Poloniex 新的運營方 Polo Digital Assets 背後的金主實質上是「波場 TRON 創始人孫宇晨」，孫宇晨隨即在推特上稱，「我什麼都沒有收購」，但後來又在微博留言表示，「我就是個人參與了一下，結果被炒作了，其實我還深度持有 BNB、HT、OKB 等各類平台幣，重倉支持波場 TRX 與 BTT 的交易所」。

近日，波場（Tron）執行長孫宇晨在推特上跟加密貨幣交易所 Poloniex 聯合開啟直播時正式坦承，他確實有份參與收購 Poloniex，但這次收購案也涉及其他投資者，他並強調，Poloniex 跟 Tron Foundation 兩者往後將保持獨立營運。

不過，孫宇晨在直播期間表示，一眾投資者打算幫助 Poloniex 持續發展。他這麼說道，「Poloniex 是我們行業中屈指一首的交易所。我認為 Poloniex 會不斷發展，這就是我們決定共同合作並制定更多計劃的原因。」

孫宇晨表示，這些舉措包括在 Poloniex 的交易平台上架 Tron 代幣，接著將在未來幾周內進行 USDT、TRX20 的空投活動，他接著透露， Tron 還將與 Poloniex 合作進行交易，但並未詳細闡明相關計劃的更多細節。

值得注意的是，孫宇晨還重點介紹了 Poloniex 進軍中國市場的策略。他說，中國用戶將能通過 Poloniex 的新域名 pwang.com 使用交易所，並可使用中國公民身份證進行 KYC 實名認證。

這篇文章 孫宇晨認了參與收購 Poloniex！直播宣布：進軍中國市場 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』