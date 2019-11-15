嘉楠耘智更新IPO招股書：募資目標降至1億美元 主承銷商退出

總部位於中國杭州的比特幣礦機製造商嘉楠耘智（Canaan Creative）今日稍早更新 IPO 招股書，證實將發行 1,000 萬股 ADS（美國存託股份），每股定價 9 至 11 美元，募資金額鎖定在 9,000 萬 到 1.1 億美元之間，遠低於最初填寫的 4 億美元。

此前，嘉楠耘智曾向美國證券管理委員會（SEC）表明打算在那斯達克證交所上市，股票代號為 CAN，雖未透露具體日期，但陸媒透過消息人士獲悉，上市時間定在 11 月 21 日，而這或是嘉楠耘智上市前最後一次更新招股書。

與此同時，最新版本的招股書還顯示，原本排名首位的主承銷商瑞士信貸（Credit Suisse）現已退出承銷商行列，並由花旗集團（Citi Group）扛起大旗，剩下的華興資本、招銀國際、Galaxy Digital Advisors LLC、華泰證券和老虎證券國際仍在列，另新增海通國際證券。

區塊客上個月報導，嘉楠耘智截至 2019 年 6 月 30 日為止，在 6 個月的時間內虧損 4,580 萬美元，淨營收為 4,210 萬美元，相較之下，去年上半年獲利為 1.789 億美元，淨營收為 19.47 億美元。

嘉楠耘智表示，2018 年全年淨利為 830 萬美元，淨營收為 3.94 億美元，由於比特幣價格在去年下半年崩跌，從 6,000 美元跌至約 3,000 美元，導致許多比特幣礦機營運時無法獲利。

這篇文章 嘉楠耘智更新 IPO 招股書：募資目標降至 1 億美元、主承銷商退出 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』