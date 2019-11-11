摩根大通、淡馬錫參與開發！新加坡金管局正測試「區塊鏈外匯支付平台」

新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）今（11）日稍早發佈消息宣稱，旗下區塊鏈項目「Project Ubin」已順利進入第 5 階段，目前正與摩根大通（JPMorgan Chase）、政府投資機構淡馬錫控股（Temasek Holdings）合作開發「基於區塊鏈的外匯支付原型」，允許在同一網絡上使用多種貨幣進行支付。

文中指出，上述原型網絡具有提高企業效率的潛力，目前正在進行行業測試，以確保網絡可與商業區塊鏈應用程序集成，並進一步探索區塊鏈支付網絡的商業可行性及價值。

據介紹，「Project Ubin」是 MAS 於 2016 年開始與業界合作，用來測試「透過分佈式帳本技術（DLT）進行銀行間交易結算」的項目，旨在幫助該局和產業更有效了解區塊鏈技術及其潛在利益，最終目標是開發出基於央行的數位貨幣，以作為比當今系統更易用、更有效的替代方案。

迄今為止，MAS 及其合作夥伴已經與 40 多家金融和非金融公司合作，以探索該網絡的潛在利益。另外，埃森哲也已受委託在 2020 年初發布項目報告，整理出能區受益於區塊鏈支付網絡的實際用例，並闡明該網絡將提供的其它功能。

摩根大通全球清算業務主管 John Hunter 透露，「我們很高興能成為 MAS 和淡馬錫在 Project Ubin 邁入第五階段的基礎設施合作夥伴。過去，我們曾構建銀行間信息網絡（IIN）和 JPM Coin 而從中獲得不少經驗，希望能藉此幫助 MAS 推進區塊鏈支付網絡的發展。」

MAS 首席金融技術官 Sopnendu Mohanty 提到，「現在越來越多證據表明，基於區塊鏈的支付網絡能提高成本效率，並為企業創造新機會。我們希望這一進展將鼓勵其他中央銀行進行類似試驗。我們期待與更多的區塊鏈網絡建立聯繫，以改善跨境連接。這將會加快跨境交易的速度，同時又能降低成本、提高安全性。」

關於 Project Ubin 整體研究，總體規劃有 6 大階段，分別是「探索新幣（SGD）轉型數位化、探索國內銀行間結算系統、探索基於 DLT 的貨銀對付系統、探索跨境銀行間支付結算。

今年 5 月初，MAS 宣佈與加拿大央行已成功利用央行數位貨幣（CBDC）及 DLT 完成首次跨境支付，並成功連接了各自的國內實驗性支付網絡，即新加坡金管局原生的 Project Ubin 平台，以及加拿大央行的「Project Jasper」這兩個 DLT 網絡。

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