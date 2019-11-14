挽回用戶！Google地圖再推新功能 幫你語音翻譯問路

Google 近來不斷更新旗下導航應用程式 Google Maps 功能，繼本月初推出 AR 步行實景導航新功能後，Google 今（14）日再宣布，新增地圖結合語音翻譯功能，幫助用戶在異國旅遊能順利問路，據外媒報導，Google 近期動作頻頻，主要是為了挽回下滑的用戶數。

Google 指出，地圖結合翻譯新功能本月起上線，使用者只要輕觸地名或地址旁邊新增的喇叭按鈕，Google 地圖就會用當地語言，在手機上將地名或地址唸出來，幫助使用者順利溝通目的地。若在交談時需要傳遞更複雜的訊息，Google 地圖也能快速連往 Google 翻譯應用程式。

Google 表示，這項文字轉語音技術會自動偵測使用者手機的語言設定，並據此判斷什麼時候該提供翻譯內容。舉例來說，假設使用者的手機語言設定是英文，當搜尋東京某個景點，該地點的名稱和地址旁就會出現新增的喇叭圖示，並在使用者需要時即時翻譯。

這項新功能將於本月起陸續在 Android 和 iOS 平台上釋出，目前支援 50 個語言，日後還會逐步納入更多語言。

Google Maps 繼上月底推出使用者在瀏覽路線時，可點擊並增加報告，預先得知前方撞車、車速陷阱、減速、施工進行中及行車線封閉等，概括所有道路可能會遇到的情況；上周官方再新增 AR 實景導航新功能，號稱是路癡救星，用戶只要按下「路線」開始導航，點選步行，再按底下的「Live View」，即可顯示實際路況畫面。

Google 近來動作頻頻，推出一系列新功能，據外媒報導，主要因近期太多人轉移至另一個導航應用程式 Waze，導致 Google Maps 的用戶數下滑，因此加速推出類似 Waze 概念的新功能，以提供更好的使用者體驗來挽回用戶。