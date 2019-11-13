韓媒：避開LCD過度競爭 三星、LGD持續爭奪OLED市場

由於 LCD 市場的激烈競爭，近年來，許多面板製造商轉而將目光鎖定迅速發展的 OLED 市場。

身為小型和大型 OLED 技術的翹楚，三星顯示器 (Samsung Display) 與 LGD (LG Display) 持續致力於開發更多與 OLED 面板應用相關的產品。

三星顯示器近期在「2019 年台北三星 OLED 論壇」上推出了新的 OLED 筆記型電腦面板。該公司在今年上半年開發了 13.3 英寸和 15.6 英寸筆記型電腦 OLED 面板。

三星顯示器也計劃在明年某個時間點發布 13.3 英寸 Full HD 型號藉此擴展其產品陣容。該公司也計畫在量子點 (QD) 顯示器上進行大量投資。

LG 是 OLED 電視市場的領先者。該公司預計也將從 OLED 面板市場的發展中受益。

隨著小米宣布明年將加入 OLED 電視市場，LG、Sony、海信、飛利浦及 Vizio（美國）等 17 家國際廠商也醞釀將爭奪此市場的市佔率。

三星電子計劃採用 QLED 和 MicroLED 的雙軌政策。而三星顯示器也計畫在未來五年內投資 13 兆韓元開發 QD OLED 顯示器。

如果三星電子於 2021 年在三星顯示器批量生產 QD 顯示器之後推出 OLED 電視，則將總共有 18 家廠商參與 OLED 電視市場的競爭。根據調研機構 IHS Markit 的數據，OLED 電視的出貨量預計將從今年的 300 萬台增加到五年後的 1150 萬台。

在全球高端電視市場，三星電子已大幅領先 LG。根據 IHS Markit 的數據，與去年同期相比，三星 QLED 電視在全球市場上的主導地位仍高於 LG OLED 電視。

三星 QLED 電視的銷售額在今年上半年達到了 41.6 億美元，較去年同期的 22.3 億美元成長了 87%。

相較之下，LGD 的 OLED 電視的銷售額已從去年上半年的 18.6 億美元下降到今年同期的 15.2 億美元，共下降了 18%。

去年上半年，三星的 QLED 電視銷量是 LGD 的 OLED 電視的 1.2 倍，而今年此差距已擴大到 2.7 倍。

此外，Sony 也正持續追趕 LGD。LGD 的 OLED 電視銷量在今年上半年下降了 18%，但 Sony 卻成長了 12%。另一家日本廠商 Panasonic 在同一期間也成長了 10%。

然而，LGD 仍具有相當大的野心，至 2022 年，LGD 在韓國的坡州和中國廣的州工廠即將全面運營，其每年將生產 1000 萬台大尺寸 OLED 面板。

而 LGD 也必須提高其廣州廠的良率。由於製造大型 OLED 面板並不容易，業內觀察家估計該廠的良率僅在 50% 到 60% 之間。

目前，中國品牌的全球市佔率仍維持在 1% 的範圍內。然而，如果中國政府於未來進行補貼政策使該國的面板廠商有充分條件掀起 OLED 電視市場的價格戰，韓國廠商的利潤可能會因此面臨下滑。

南韓媒體《Business korea》認為，韓國顯示器製造商需要專注於大型 OLED 面板，才有機會在 OLED 電視市場上取得競爭優勢。隨著電視螢幕越來越大，65 英寸電視已儼然成為市場的旗艦產品。