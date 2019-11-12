麗寶國際雕塑雙年獎 讓世界看見台灣

由麗寶文化藝術基金會所舉辦「第四屆麗寶國際雕塑雙年獎」，日前在台北國家音樂廳大廳舉行頒獎典禮。歷經專業評審團嚴格評選後，首獎得主為來自台灣戴士偉的作品「時間 / 空間」，彩雲獎得主為台灣林志航的作品「壓扁 ing17」，三位優選獎得主分別為來自中國的張達州和劉磊以及來自加拿大的 Guillaume La Brie。為支持藝術家，現場由麗寶集團吳寶田董事長宣布加碼增設「麗寶集團企業獎」，由來自保加利亞 Zdravko Zdravkov 以 Part of an Endless Frieze 作品榮獲本屆麗寶集團企業獎。

本屆以「和諧 Harmony」為主題，歷時 8 個月徵件，共計來自 28 國、200 件國際作品參與，由初選評審選出 20 位入圍複選，並由複選評審從中選出 15 位佳作與 5 位進入決選，五位決選作品將至頒獎典禮現場實作展出，並於當天評選出首獎 1 名、彩雲獎 1 名與優選獎 3 名。

麗寶國際雕塑雙年獎學術協辦方面除了台灣藝術大學雕塑學系，也有日本沖繩縣立藝術大學、中國四川美術學院雕塑系的加入，更與英國文化協會、日本台灣交流協會合作透過產官學各層面的合作，提高台灣本土藝術在國際的能見度，讓台灣接軌世界，讓世界看見台灣。