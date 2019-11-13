〈財報〉面板廠JDI H1淨損1086億日圓 債務超過1016億日圓

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，在週三 (13 日) 公布了 2019 財年 Q2(7-9 月) 及上半年 (4-9 月) 合併財報。財報揭露，JDI 在 2019 財年 H1 出現 1086 億日圓的淨損，較去年同期的 95 億日圓淨損大幅增加。在 2019 年 9 月底時的自有資本比率為負的 21.8%，債務超過擴大到 1016 億日圓。

出貨給美國蘋果公司 (AAPL-US) 的液晶面板，在情況上出現好轉。然而工廠的減損損失與員工退休離職等公司構造改革費用，也全都反應在財報上。年度財測方面，在這回財報中並未提供相關數據。

週三 (13 日) 東京股市收盤時，JDI 股價表現同上個交易日，以每股 72 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

2019 財年 Q2、基於 Japanese GAAP 財報關鍵數據：

營收報 1473 億日圓，年增 32.7%。

營業虧損報 81 億日圓，較去年同期 46 億日圓虧損，增加 34 億日圓。

經常性虧損報 121 億日圓，較去年同期 63 億日圓虧損，增加 58 億日圓。

歸屬母公司股東淨損報 253 億日圓。較去年同期 77 億日圓虧損，增加 176 億日圓。

行動裝置部門營收年增 60.2% 至 1068 億日圓。

車用部門營收年減 2.9% 至 268 億日圓。

非行動裝置部門營收年減 18.1% 至 136 億日圓。

2019 財年 H1、基於 Japanese GAAP 財報關鍵數據：

營收報 2377 億日圓，年增 11.0%。

營業損失報 356 億日圓。去年同期營業損失報 144 億日圓。

經常損失報 437 億日圓。去年同期經常損失報 190 億日圓。

歸屬母公司股東淨損報 1086 億日圓。去年同期歸屬母公司股東淨損報 95 億日圓。

每股淨損報 128.43 日圓。去年同期每股淨損報 11.70 日圓。

市場分析，JDI 本次財報營收增加原因在於，主要客戶美國蘋果方面的面板銷售表現良好，還有提前出貨也是可能因素之一。