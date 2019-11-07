〈財報〉不畏車市寒風！TOYOTA H1純益創史上新高

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 在週四 (7 日) 盤中公布最新財報。在 2019 會計年度 H1(4 ~ 9 月)，基於 GAAP 的淨收益較去年同期增加 2.6% 至 1 兆 2749 億日圓。單以 H1 來看，即使面對日圓走強等不利條件，也由於銷量增加與生產成本下降，超越過去 2015 年表現，創下史上最佳成績。
週四 (7 日) 東京股市收盤時，豐田汽車股票較上個交易日上漲 1.14%，以每股 7736 日圓作收。股價也在同 (7) 日創下今年新高。
2019 會計年度 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：
在全球車市表現普遍趨緩的當下，豐田汽車可說是逆勢成長。在各項數據都有不錯表現。
2019 會計年度 H1、基於 GAAP 財報關鍵數據：
受到匯率變動影響，營業利益減少了 900 億日圓。然而由於生產成本降低帶來 600 億日圓的增收，還有在本業的業務強化帶來 1850 億日圓的收益改善。2019 會計年度 H1 的全球銷售台數，較去年同期增加 16.1 萬輛，累計達到 545.4 萬輛。
年度財測：(2020 年 3 月期)
此外，豐田汽車也在同日宣布將以 2000 億日圓、3400 萬股為上限，買進自家股票。