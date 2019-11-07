〈財報〉不畏車市寒風！TOYOTA H1純益創史上新高

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 在週四 (7 日) 盤中公布最新財報。在 2019 會計年度 H1(4 ~ 9 月)，基於 GAAP 的淨收益較去年同期增加 2.6% 至 1 兆 2749 億日圓。單以 H1 來看，即使面對日圓走強等不利條件，也由於銷量增加與生產成本下降，超越過去 2015 年表現，創下史上最佳成績。

週四 (7 日) 東京股市收盤時，豐田汽車股票較上個交易日上漲 1.14%，以每股 7736 日圓作收。股價也在同 (7) 日創下今年新高。

(圖片：Investing.com)

2019 會計年度 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨收益報 7 兆 6395 億日圓，年增 4.5%。

營業利益報 6623 億日圓，年增 14.4%。

歸屬公司股東純益報 5920 億日圓，年增 1.2%。

在全球車市表現普遍趨緩的當下，豐田汽車可說是逆勢成長。在各項數據都有不錯表現。

(圖片：翻攝自 JATO)

2019 會計年度 H1、基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨收益報 15 兆 2855 億日圓，年增 4.2%。

營業利益報 1 兆 4043 億日圓，年增 11.3%。

歸屬公司股東純益報 1 兆 2749 億日圓，年增 2.6%。

受到匯率變動影響，營業利益減少了 900 億日圓。然而由於生產成本降低帶來 600 億日圓的增收，還有在本業的業務強化帶來 1850 億日圓的收益改善。2019 會計年度 H1 的全球銷售台數，較去年同期增加 16.1 萬輛，累計達到 545.4 萬輛。

年度財測：(2020 年 3 月期)

淨收益預估年減 2.4% 至 29 兆 5000 億日圓。

營業利益預估年減 2.7% 至 2 兆 4000 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 14.2% 至 2 兆 1500 億日圓。

此外，豐田汽車也在同日宣布將以 2000 億日圓、3400 萬股為上限，買進自家股票。