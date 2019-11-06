〈財報〉軟銀認列Uber、WeWork.投資損失 上半年獲利年減5成

日本軟銀集團 SBG (9984-JP) 在週三 (6 日) 日股盤後公布了最新一季財報，由於集團旗下的願景基金 SVF 投資 Uber、WeWork 失利，故在 2019 會計年度 Q2 內發生了 9702 億日圓的營業損失，大幅拖累母公司軟銀集團之獲利。

週三 (6 日) 東京股市收盤時，軟銀集團 SBG 股票較上個交易日上漲 0.65%，以每股 4322 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

2019 Q2 基於 IFRS 財報關鍵數據

銷售淨額報 2 兆 3153 億日圓，年減 2.76%。

營業損失報 7043 億日圓，去年同期報營業利益 7057 億日圓。

歸屬母公司股東淨損報 7001 億日圓，去年同期報淨利 5264 億日圓。

由於軟銀集團 SBG 旗下願景基金 SVF 所投資的美國叫車服務龍頭 Uber (UBER-US)，其公司股價持續下跌，還有共享辦公室服務 wework 的營運公司 We Company 市值有下滑傾向，造成公司獲利主力的願景基金 SVF 在當期產生了 9702 億日圓的營業損失，較去年同期的營業利益 3924 億日圓，出現了由盈轉虧。

另外軟銀在週三 (6 日) 也公布了 2019 年上半年度的合併財報。

2019 年 H1(2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)