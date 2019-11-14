紐西蘭央行維持利率不變 明年2月降息之可能性？

紐西蘭央行 (RBNZ) 於週三 (13 日) 宣佈，維持基準利率不變，為 1%，打破市場先前對於降息 1 碼之預期。儘管央行樂觀看待紐西蘭經濟復甦能力，市場分析師卻持保守態度，並認為明年央行決議降息之可能性相當大。

據《彭博》報導，在降息決議公佈之後，紐西蘭央行副行長巴斯坎德 (Geoff Bascand)，於週四 (14 日) 接受媒體訪問時指出：

「我們認為經濟目前進入好轉的階段，我們已實施了許多刺激政策，但仍需要一段時間等待效用發揮，我們會持續觀察經濟復甦狀況，若有需要的話，在明年 2 月將可能調降利率。」

在明年 2 月 12 日，下次利率決議之前，央行會參考更多重要指標，來決定是否調整利率，其中包括：提高銀行資本率之政策走向、以及經濟、財政數據表現等。

另外，通膨率的走勢，也是利率決議主要參考指標之一，今年以來，紐西蘭央行已調降利率 75 個基點，目的便是為了刺激通膨率提升到目標水準：1%-3% 之中間點 2%。根據紐西蘭統計局上月公佈之數據顯示，紐西蘭第三季通膨年增率降至 1.5%，低於前季的 1.7%。

儘管根據近期通膨率及 GDP 增長率等數據顯示，紐西蘭經濟成長偏弱，但巴斯坎德於接受訪問時仍表示，若長期來看，經濟疲弱之現象應不會持續太久，並預期通膨率低迷的現象也將會改善。

紐西蘭央行維持利率不變，並且預估明年經濟將穩健復甦，令市場出乎意料之外，回應此利率決議，紐幣匯價於週三 (13 日) 上漲，但於今日 (14 日) 隨即出現回落。於今日上午 10 時許，紐幣兌美元匯價為 0.6399，下跌 0.17 %。

紐幣兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

儘管央行對紐西蘭未來經濟前景抱持樂觀態度，但奧克蘭儲蓄銀行分析師 Nick Tuffley，卻抱持較為保守的態度，他表示央行並未考量提高銀行資本率對經濟可能造成之重大影響。要求銀行提高資本適足率，將可能衝擊銀行業務及獲利能力，亦將導致整體經濟復甦速度不如預期。

另外，考量國際上仍有中美貿易戰等不確定因素，分析師認為，央行對於紐西蘭經濟復甦能力過於樂觀，而反應利率維持不變所帶來的匯價上漲，亦將為短暫現象。分析師預估，在明年 2 月下一次的利率決議中，央行將很有可能調降利率 2 碼。

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