為貿易談判訊息而來？傳中國駭客入侵美製造業協會

隨著美中貿易談判越演越烈，《路透社》引述兩消息人士表示，美國製造商協會 (NAM) 指出該協會今夏曾遭駭客入侵，經網路安全公司調查後發現，攻擊可能來自中國。

NAM 發言人 Erin Streeter 表示， NAM 已聘請網路安全公司進行調查並防止更進一步入侵活動，這家網路安全公司藉由評估知名中國駭客集團的技術工具使用情況，來獲取相關入侵資訊，但目前還不清楚是什麼數據被盜取。

NAM 為協助美國總統川普 (Donald Trump) 制訂貿易政策之重要機構。Erin Streeter 稱，知名度可能是導致該協會遭受駭客攻擊的原因，目前已鎖定與特定公司系統有關的可疑活動並展開調查，同時強調該協會的網路目前處於安全狀態。

針對網路入侵報導，白宮與中國駐華盛頓大使館皆尚未回應評論要求。

消息人士透露，在今年夏天川普與美國製造商協會執行長 Jay Timmons 舉行會議那幾天，中國駭客加大竊取情報力度，並稱駭客行動發生在美中就初步貿易協議進行正式談判前不久。

目前尚不清楚為何將 NAM 作為攻擊目標，但國家安全專家認為，貿易情勢爆發以來，北京政府試圖了解美方在貿易上的政策立場，欲將相關消息化為貿易談判優勢，因此懷疑中方為了竊取美國公司機密信息，而策劃本次網路入侵行動。

這是川普於美國總統任期內，中國駭客針對工業組織的最新入侵行動。今年至今，美國司法部已多次起訴多名涉嫌網路攻擊行為的駭客，罪名為自美國私人企業竊取機密數據。